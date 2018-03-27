Game of Thrones’ta Jaime Lannister’ın değişimi
Sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelmesi beklenen Game of Thrones’ta, Jaime Lannister karakterinin büyük bir değişim yaşayacağı tüyosunu, karakteri canlandıran Nikolaj Coster-Waldau verdi.
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Game of Thrones’un 2019’da yayınlanacak sekizinci sezon bölümleri merakla beklenirken, diziye dair tüyolar gelmeye devam ediyor. Son olarak Jaime Lannister karakteriyle ilgili değişimin nasıl olacağı bilgisi, dizi hayranlarını heyecanlandırdı.
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Nikolaj Coster-Waldau’nun canlandırdığı karakter, üçüncü sezonda Tarth’lı Brienne’le yoldayken duygusal bir değişim yaşamıştı.
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Dördüncü sezonde, kısa saçlı ve sakalsız haliyle görülen Lannister’ın son sezonda “büyük bir değişim” yaşaması bekleniyor.
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Yedinci sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen, sekizinci sezonu için hazırlıkların sürdüğü dizi hakkında konuşan Nikolaj Coster-Waldau, “Saç kestirmenin sonu geldi" dedi.
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ShortList’e konuşan Waldau, rolünün ters köşe yapacağını söyledi. Yedinci sezon finalinde kız kardeşi Cersei Lannister ve Kızıl Kale’yi bırakan Jaime Lannister’ın yeniden bakımsız bir görünüme bürüneceği sinyalini verdi.
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“Thrones’un son sezonu çekiliyor. Genel olarak konuşmak gerekirse çılgınca saç sakal bir birbirine karışmış vaziyette olmayacağım ama sakallı olacağım” dedi.