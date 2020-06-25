Game Of Thrones'un 6. kitabı geliyor

Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin yazarı George R. R. Martin, serinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağını açıkladı.
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DHA 25.06.2020 - 09:28
Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarının büyük ilgisini çeken Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı belirtildi.
Açıklama ise, serisinin yazarı George R. R. Martin'den geldi.
Martin dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle karantina sürecini evinde kitap yazarak geçirdiğini belirterek, Game Of Thrones Taht Oyunları serisinin 6’nci kitabının 2021 yılında yayımlanacağı kaydetti.
Ünlü yazar, "Kitap çok heyecanlı olacak, 2021'e iddialı geliyoruz" dedi.
Martin, " Corona virüs sürecinde evde olmam kitap üzerine daha çok yoğunlaşmam açısından oldukça faydalı oldu" ifadelerini kullandı.
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