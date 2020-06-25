Game Of Thrones'un 6. kitabı geliyor

Açıklama ise, serisinin yazarı George R. R. Martin'den geldi.

Ünlü yazar, "Kitap çok heyecanlı olacak, 2021'e iddialı geliyoruz" dedi.

Martin, " Corona virüs sürecinde evde olmam kitap üzerine daha çok yoğunlaşmam açısından oldukça faydalı oldu" ifadelerini kullandı.