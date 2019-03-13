Game of Thrones'un 8. sezon bölümleri beklenenden kısa sürecek

1 Game of Thrones'un 8. sezon prömiyeri için gün sayarken final sezonuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bölüm sürelerinin beklendiği kadar uzun olmayacağı açıklandı.

2 Game of Thrones hayranları bir süredir, her bölümü uzun metrajlı film uzunluğunda olan bir final sezonu için hazırlanırken Entertainment Weekly’de yayınlanan bir haber, her bölümün bu denli uzun olmayacağını ortaya çıkardı.

3 Habere göre, sezonun ilk iki bölümünün uzunluğu bir saati bile bulmayacak. Örneğin The Rains of Castamere'de imzası bulunan David Nutter’ın yönettiği prömiyer bölümü 54; ikinci bölüm ise 58 dakikadan oluşacak.

4 Bu sezon toplamda dört bölümü yöneten Nutter daha önce tüm bölümlerin 1 saatten uzun süreceğini açıklamıştı.





5 Öte yandan en uzun süren bölüm konusunda tahminler, merakla beklenen savaş bölümünü göstermeye devam ediyor. Yakın dönemde açıklama yapan Sophie Turner’a göre Emmy ödüllü yönetmen Miguel Sapochnik’in yönettiği bölüm 90 dakika uzunluğunda olacak. Buna henüz resmi bir doğrulama gelmezken bölümün, Game of Thrones tarihindeki en uzun bölüm olması bekleniyor.



