Game of Thrones'un 8. sezon bölümleri beklenenden kısa sürecek

Game of Thrones'un 8. sezon prömiyeri için gün sayarken final sezonuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bölüm sürelerinin beklendiği kadar uzun olmayacağı açıklandı.

2

Game of Thrones hayranları bir süredir, her bölümü uzun metrajlı film uzunluğunda olan bir final sezonu için hazırlanırken Entertainment Weekly’de yayınlanan bir haber, her bölümün bu denli uzun olmayacağını ortaya çıkardı.