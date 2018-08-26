Game of Thrones’un 8. sezonu ne zaman başlıyor (Sezon tarihi ertelendi)
Nisan 2019’da seyirci karşısına çıkması planlanan Game of Thrones’un 8. final sezonunun yayın tarihi gecikiyor.
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Prömiyerini 2019’un ilk yarısında yapacağı öğrenilen, ardından dizi oyuncularından Maisie Williams’ın Nisan 2019’u işaret ettiği Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonunun gecikebileceği ortaya çıktı.
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Huffington Post gazetesine konuşan Game of Thrones’un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibinin çalışmaya henüz başladığını ve işlerinin en erken Mayıs 2019’da tamamlanacağını söyledi.
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Bauer, dizinin 2019 Emmy Ödülleri’ne değil 2020 Emmy Ödülleri’nin oylama dönemine uygun olacağını söyledi.
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Bauer, “2019 Mayıs’ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız, yani sekiz-dokuz ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri şubatta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8. sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” dedi.
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Game of Thrones’un final sezonunun çok cesurca hazırlandığını söyleyen Bauer, “Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi geliyor. Bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" dedi.
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HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Ancak daha sonra beş diziden dördünün iptal edildiği açıklandı.
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7HBO’nun program başkanı Casey Bloys, sadece Jane Goldman'ın projesini sürdürmek istediklerini ve bunun için gelecek yılın başında çekimlere başlanması gerektiğini söylemişti.
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8Şu an üzerinde çalışılan devam dizisi, Game of Thrones’un uyarlandığı kitapların yazarı George R. R. Martin’in bir hikayesine dayandırılıyor.
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9Yeni dizi, Game of Thrones’taki White Walker’ların geçmişlerini konu edinecek.
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10Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta çekilecek olan dizi, 2020 yılında seyirciyle buluşacak.