Game of Thrones'un Arya'sı Maisie Williams’ın yeni projesi: gen:LOCK

Game of Thrones'un yıldızı Maisie Williams, bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna katıldı. Genç yıldız dizide İskoç hacker Cammie MacCloud rolünde seyirci karşısına çıkacak.
-
Maisie Williams’ın Game of Thrones'ta hayat verdiği Arya Stark rolünün bitmesiyle iddialı bilim kurgu dizisi gen:LOCK’un kadrosuna dahil oldu.
-
Dizinin kadrosunda David Tennant, Michael B. Jordan, Dakota Fanning ve Kōichi Yamadera gibi isimler de yer alacak.
-
Showrunner koltuğunda Gray G. Haddock’a yer veren dizi, yeni nesil mega robotları kontrol etmek için eğitilen bir grup genç pilotun maceralarını işliyor.
-
Maisie Williams bilim kurgu türünün önde gelen örneklerinden Doctor Who’da da rol almış; dizinin dokuzuncu sezonunun birkaç bölümünde boy göstermişti.
-
gen:LOCK’un 2019’un Ocak ayında prömiyer yapması bekleniyor.