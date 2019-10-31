Game of Thrones'un devam dizisi Age of Heroes iptal edildi

31.10.2019 - 09:30
Sekizinci sezonuyla final yapan ve televizyon tarihinin en başarılı serilerinden biri olan Game of Thrones’dan sonra beş tane devam filmi çekileceği açıklanmış ancak biri geöen nisan ayında iptal edilmişti. HBO’dan yeni bir iptal kararı geldi.
Game of Thrones’tan 8 bin yıl önceki zamanı anlatacak olan Age of Heroes adlı spin-off’un iptal edildiği duyuruldu.
Başrollerde Naomi Watss ve Josh Whitehouse’un olduğu dizi, hayata geçmeye en yakın proje olarak gösteriliyordu. Jane Goldman tarafından yazılan Age of Heroes’un pilot bölümünü beğenmeyen HBO, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olmasının da etkisiyle devam dizisini iptal etme kararı aldı.
HBO, bunun yerine Game of Thrones’tan 300 yıl önce geçen, Targaryen Hanedanı’nın yükselişine ve düşüşüne odaklanan yeni bir diziyi hayata geçirecek. George R.R Martin'in romanı Fire & Blood'a dayandırılacak yeni dizinin adının House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) olduğu açıklandı.
Yeni dizinin yönetmen koltuğunda orijinal dizinin altı bölümünü yöneten Miguel Sapochnik oturacak.