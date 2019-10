Game of Thrones'un devam dizisi Age of Heroes iptal edildi

HBO, bunun yerine Game of Thrones’tan 300 yıl önce geçen, Targaryen Hanedanı’nın yükselişine ve düşüşüne odaklanan yeni bir diziyi hayata geçirecek. George R.R Martin'in romanı Fire & Blood'a dayandırılacak yeni dizinin adının House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) olduğu açıklandı.