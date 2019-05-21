Game of Thrones'un final bölümü seyirci rekoru kırdı
Game of Thrones'un final bölümü, HBO kanalında şimdiye kadar en çok izlenen dizi bölümü oldu. Pazar akşamı yayınlanan Game of Thrones'un 8. sezon 6. bölüm (final bölümü) ABD'de 19.3 milyon kişi tarafından izlenerek seyirci rekoru kırdı.
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Game of Thrones dizisi, sekiz sezonlu ekran macerasını pazar akşamı sona erdirdi. 8. sezon 6. bölüm, izlenme oranıyla rekor kırdı.
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Dizinin yayınlandığı HBO kanalı, TV ve uygulamalar üzerinden final bölümünü 19.3 milyon Amerikalının izlediğini açıkladı.
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Bu izlenme rakamıyla Game of Thrones, tarihinin en yüksek rakamına ulaşmanın yanı sıra HBO kanalının da en fazla izlenen dizi bölümünü yayınladı.
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19,3 milyon, dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını içermiyor.
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Diziye ait bir önceki rekor geçen hafta kırılmıştı. Dizinin 5. bölümü 18,4 milyon kişi tarafından seyredilmişti.
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HBO, dizinin tekrar izlemelerini de hesaba katarak final sezonunda her bir bölümün ortalama 44,2 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı.
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Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayınlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç.
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Dizinin, resmi rakamlarının ortalama üç katı oranda korsan olarak izlendiği de biliniyor.