Game of Thrones'un final bölümü seyirci rekoru kırdı

1 Game of Thrones dizisi, sekiz sezonlu ekran macerasını pazar akşamı sona erdirdi. 8. sezon 6. bölüm, izlenme oranıyla rekor kırdı.

2 Dizinin yayınlandığı HBO kanalı, TV ve uygulamalar üzerinden final bölümünü 19.3 milyon Amerikalının izlediğini açıkladı.

3 Bu izlenme rakamıyla Game of Thrones, tarihinin en yüksek rakamına ulaşmanın yanı sıra HBO kanalının da en fazla izlenen dizi bölümünü yayınladı.

4 19,3 milyon, dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin rakamını içermiyor.

5 Diziye ait bir önceki rekor geçen hafta kırılmıştı. Dizinin 5. bölümü 18,4 milyon kişi tarafından seyredilmişti.

6 HBO, dizinin tekrar izlemelerini de hesaba katarak final sezonunda her bir bölümün ortalama 44,2 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı.

7 Game of Thrones, dünyada 150 ülkede yayınlanıyor, ancak yapılan açıklamaya göre kimi piyasalardan veri alınamadığı için küresel izleme rakamını ortaya koymak güç.