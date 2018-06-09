Game of Thrones’un ilk spin-off'u White Walker'lar mı olacak?
Game of Thrones’un önce dört, ardından beş tane olacağı duyurulan spin-off (devam) serilerinin hazırlıklarının başladığına dair HBO’dan resmi açıklama geldi. Yeni projenin, White Walker’ların doğuşuna odaklanacağı iddia ediliyor.
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Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip olan 'Game of Thrones'un hayranları dizinin 8'inci ve son sezonunu beklemeye devam ederken, yapımcı şirket HBO’dan çarpıcı bir açıklama geldi.
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Game of Thrones’un bitmesinin ardından diziyle alakalı 5 spin-off projesinin olduğu bilinirken, HBO bu projelerden biri için resmi olarak harekete geçti.
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Adı henüz açıklanmayan projenin pilot bölümünün çalışmalarına başlayan şirket, George R.R. Martin ve Jane Goldman’ı ekibe dahil etti.
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Dizinin şu anki döneminden binlerce yıl öncesinde geçmesi beklenen yeni projenin, White Walker’ların doğuşuna odaklanacağı iddia ediliyor.
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Game of Thrones’un final sezonunun 2019’un yaz aylarında çıkması bekleniyor.
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Spinn off: Bir yapımda rol alan oyuncuların yeni bir filmde bir araya getirilmesi