Game of Thrones’un kamera arkasında Nikolaj Coster-Waldau’nun (Jaime Lannister) kesik elli hali
ntv.com.tr
Game of Thrones’un üçüncü sezonunda eli kesilen ve takma demir el kullanmaya başlayan Jaime Lannister karakterine hayat veren Nikolaj Coster-Waldau, paylaşılan set fotoğrafıyla gündemde. Kamera arkası görüntüsü, Jaime Lannister’a nasıl kesik el yapıldığını gözler önüne seriyor.
-
1
Game Of Thrones dizisinin kamera arkasından çok çarpıcı bir kare paylaşıldı.
-
2
Dizide eli kesilen Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau’nun takma kollu bu fotoğrafı yayımlandı.
-
3
Jaime Lannister, Game of Thrones’un üçüncü sezonunda Karakteri, Game of Thrones'in üçüncü sezonunda Tarth'lı Brienne ile birlikte esir düştüğünde kılıç tuttuğu elini kaybetmişti.
-
4
Dizide, kaybettği elinin yerine takma demir el kullandığı görülen Jaime Lannister’ın kesik elinin görünümü ilk kez açığa çıktı.
-
5
Game of Thrones’un resmi Instagram hesabından paylaşılan set fotoğrafında Nikolaj Coster-Waldau, eli kesik görülen takma koluyla objektife yansıdı.
-
6
48 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun kamera arkası görüntüsünde, uzun saçı ve darmadağınık durumu göz önüne alındığında, fotoğrafın, Jaime Lannister karakterinin elini kaybettiği ünlü sahnenin çekildiği zamanlara ait olduğu düşünüldü.
-
7
Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da yayınlanacak.
-
8
-
9
-
10
-
11