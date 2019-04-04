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Game of Thrones’un kamera arkasında Nikolaj Coster-Waldau’nun (Jaime Lannister) kesik elli hali

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Game of Thrones’un üçüncü sezonunda eli kesilen ve takma demir el kullanmaya başlayan Jaime Lannister karakterine hayat veren Nikolaj Coster-Waldau, paylaşılan set fotoğrafıyla gündemde. Kamera arkası görüntüsü, Jaime Lannister’a nasıl kesik el yapıldığını gözler önüne seriyor.

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    Game Of Thrones dizisinin kamera arkasından çok çarpıcı bir kare paylaşıldı.

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    Dizide eli kesilen Jaime Lannister karakterini canlandıran Nikolaj Coster-Waldau’nun takma kollu bu fotoğrafı yayımlandı.

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    Jaime Lannister, Game of Thrones’un üçüncü sezonunda Karakteri, Game of Thrones'in üçüncü sezonunda Tarth'lı Brienne ile birlikte esir düştüğünde kılıç tuttuğu elini kaybetmişti.

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    Dizide, kaybettği elinin yerine takma demir el kullandığı görülen Jaime Lannister’ın kesik elinin görünümü ilk kez açığa çıktı.

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    Game of Thrones’un resmi Instagram hesabından paylaşılan set fotoğrafında Nikolaj Coster-Waldau, eli kesik görülen takma koluyla objektife yansıdı.

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    48 yaşındaki Danimarkalı oyuncunun kamera arkası görüntüsünde, uzun saçı ve darmadağınık durumu göz önüne alındığında, fotoğrafın, Jaime Lannister karakterinin elini kaybettiği ünlü sahnenin çekildiği zamanlara ait olduğu düşünüldü.

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    Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da yayınlanacak.

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    GAME OF THRONES 8. SEZONDAN 2 YENİ FRAGMAN
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