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Game of Thrones’un kaybolan karakteri diziye dönüyor

ntv.com.tr

Game of Thrones’un kaybolan karakterlerinden biri, sekizinci sezonda diziye dönüyor. Dizi hayranlarına müjdeli haberi görsel efekt yönetmeni Joe Bauer verdi.

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    Game of Thrones’un görsel efekt yönetmeni Joe Bauer, dizi hayranlarına kaybolan karakterlerden birinin dönüş müjdesini verdi.

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    Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.

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    Bauer, Huffington Post’a verdiği röportajda, “Hayalet’i sekizinci sezonda tekrar göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacak” dedi.

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    Yedinci sezonda Hayalet ile bir sahne çektiklerini söyleyen Bauer, o sahnenin sonra kesildiğini anlattı. Bauer’e göre atılan sahnede, Jon Snow, Kış Tepesi’nden ayrılırken kurduna, kardeşi Sansa’ya dikkat etmesini söylüyor.

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    Bauer'e göre, son birkaç sezonda dizide çok fazla kurt eyleminin olmayışının sebebi, sette gerçek kurtlarla birlikte çalışmanın zor olmasıyla ilgili olabilir.
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    Bauer, “Ulukurtlar zordur çünkü onları yanlış göstermemek gerektiğinden her zaman gerçek kurtları kullanırız ve sonra onların boyutlarıyla oynarız” dedi.

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    Kitapta olmasa da dizide Hayalet ve Arya’nın ulukurdu Nymeria, hala yaşıyor. Bauer, Nymeria’nın final sezonunda tekrar görünüp görünmeyeceği hakkında bilgi vermedi.

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