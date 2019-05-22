Game of Thrones'un spin-off’undan detaylar

1 Game of Thrones, 8. sezonuyla birlikte 10 yıla yayılan macerasını noktaladı. Ancak dizinin "yoksunluk sendromuna" girmesi muhtemel izleyicilerine yeni bir hikayenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

2 İSMİ NE OLACAK?



Henüz adı resmi olarak açıklanmasa da son birkaç ay içinde bazı olasılıklar duyum olarak yayıldı.



İddialardan birine göre, Belfast'ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye "Bloodmoon" (Kanlı Ay) diyor.

3 Game of Thrones serisinin yaratıcısı olan George RR Martin, daha önce bu öncü yapım için The Long Night (Uzun Gece) ismini kullanmıştı.







4 Ancak The Long Night, Game of Thrones'un son ve çok eleştirilen sezonunun üçüncü bölümünün adıydı.

5 Adı ne olursa olsun, bu seri Game of Thrones'tan 5 bin yıl önceki olayları konu alacak.

6 Dizinin yapımcısı olan HBO, "Kahramanlar Çağı'ndan, en karanlık zamanlara dönüşü" işleyecek denilen yeni seriyi tanıdık isimlerle duyuruyor: "Westeros'un dehşet verici sırlarından, White Walkers'ın gerçek doğuş hikâyesine kadar yalnızca tek bir şey kesin, o da bu hikâye bildiğinizi düşündüğünüz hikâye değil"



Kahramanlar Çağı olarak adlandırılan dönem, Orman'ın Çocukları ile İlk İnsanlar'ın barışı getiren anlaşmayı yaptıkları zamana işaret ediyor.

7 En karanlık zaman ifadesi ile ise White Walkers'ın dünyada ilk olarak ortaya çıktığı ve barışı sonlandırıp uzun yıllar sürecek sert kışı getirdiği dönem anlatılıyor.



Bu yeni seri ile Night King'in gerçek doğuş öyküsünün yanında Stark'lar ve Lannister'ların kadim husumetine de parmak basılması bekleniyor.









8 Stark'ların atası olan, Winterfell ile Duvar'ı inşa eden, "Kurucu Bran" (Bran the Builder) döneminde geçeceği seri ile ilgili bilinenler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Lannister'ların atası olan "Akıllı Lann" de bu dönemde yaşadığı için, iki ailenin sürtüşen hikâyelerinin başlıca konulardan biri olması beklenebilir.





















9 Başrollerden biri olacak Watts'ın "karanlık bir sırra sahip, karizmatik bir aristokratı" canlandırması bekleniyor.



Serinin hayranları, ünlü aktrisin, Lightbringer isimli yanan kılıcın sahibi olan efsane savaşçı Azor Ahai'nin karısını canlandırıcağını savunuyor.











10 Yine bir başka Oscar adayı aktris olan Miranda Richardson'ın da dizide rol alacağı açıklandı.



Jamie Campbell Bower, John Simm ve Georgie Henley gibi isimler de yeni seride rol alacaklar.