Game of Thrones’un spinoff’una George R. R. Martin’den isim
ntv.com.tr
Game of Thrones’un yaratıcısı George R. R. Martin, dizinin öncesinde yaşanan hikayeleri ele alan spinoff’u için isim önerisinde bulundu.
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Bir yıldan uzun bir süredir Game of Thrones’un *spinoff’larının çekileceği iddiaları konuşuluyordu. Sonunda HBO, resmi olarak X-Men: First Class, Kingsman: The Secret Service filmlerinin senaristi Jane Goldman’in devam serileri için bir pilot bölüm hazırladığını duyurdu.
Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.
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A Song of Ice and Fire kitabı yazarı George R. R. Martin, kendi web sitesinde, yeni spinoff’ta White Walker’ların doğuşuna odaklanılacağını, Ormanın Çocukları olarak Kuzey’den gelerek önlerine çıkan herkesi öldürmelerini anlatan karanlık hikayenin ele alınacağını açıkladı.
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Game of Thrones’un yaratıcısı Martin, efsane dizinin yerine gelecek olan yeni dizi için isim önerisinde bulundu.
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Martin, “Benim oyum ismin The Long Night (Uzun Gece) olmasından yana. Bu, her şeyi anlatıyor” dedi. Ancak Martin, HBO’nun, yeni dizinin adında Game of Thrones ifadesini de kullanmak isteyeceğini belirtti.
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Öte yandan Game of Thrones’un final sezonunun 2019’un yaz aylarında çıkması bekleniyor.