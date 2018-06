Game of Thrones’un spinoff’una George R. R. Martin’den isim

Bir yıldan uzun bir süredir Game of Thrones’un *spinoff’larının çekileceği iddiaları konuşuluyordu. Sonunda HBO, resmi olarak X-Men: First Class, Kingsman: The Secret Service filmlerinin senaristi Jane Goldman’in devam serileri için bir pilot bölüm hazırladığını duyurdu.

Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.