Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss Netflix ile anlaştı

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Benioff ve Weiss ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: HBO’yla 10 yıldan uzun süren güzel bir işbirliğimiz oldu ve oradaki herkese bizi daima yuvamızda hissettirdiği için minnettarız. Son birkaç aydır Cindy Holland, Peter Friedlander, Ted Sarandos ve Scott Stuber’la saatlerce süren görüşmeler yaptık. (…) Aynı 80’ler filmlerinden aynı çekimleri hatırlıyoruz, aynı kitapları seviyoruz, aynı hikaye anlatımı olanakları için heyecanlıyız. Netflix şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş bir şey inşa etti ve bizi onlara katılmaya davet ettikleri için onur duyuyoruz.