Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss Netflix ile anlaştı
Netflix, Disney ve Amazon'u peşinden koşturan Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni adresi belli oldu. 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan ikili bundan sonra Netflix için yeni dizi ve filmler hazırlayacak.
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George R.R. Martin’in kitap serisinden uyarladıkları Game of Thrones dizisiyle, televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan 'David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni adresi neresi?' sorusunun cevabı belli oldu. Çok sayıda film stüdyosu ve dijital platform ile görüşen ikili sonunda karar verdi.
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İsimleri televizyon ve sinema sektöründeki tüm şirketlerle anılan David Benioff ve D.B. Weiss, tercihlerini Netflix’ten yana kullandı.
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Netflix’in içerikten sorumlu üst düzey yöneticisi Ted Sarandos, Deadline’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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Usta hikaye anlatıcıları David Benioff ve Dan Weiss’ı Netflix’te karşılamaktan heyecan duyuyoruz. Onlar yaratıcı bir güç. Dünya çapında izleyicileri destansı hikaye anlatımlarıyla mutlu ettiler. Hayal güçlerinin üyelerimize ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.
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Benioff ve Weiss ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: HBO’yla 10 yıldan uzun süren güzel bir işbirliğimiz oldu ve oradaki herkese bizi daima yuvamızda hissettirdiği için minnettarız. Son birkaç aydır Cindy Holland, Peter Friedlander, Ted Sarandos ve Scott Stuber’la saatlerce süren görüşmeler yaptık. (…) Aynı 80’ler filmlerinden aynı çekimleri hatırlıyoruz, aynı kitapları seviyoruz, aynı hikaye anlatımı olanakları için heyecanlıyız. Netflix şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş bir şey inşa etti ve bizi onlara katılmaya davet ettikleri için onur duyuyoruz.