Game of Thrones’un ünlü sahnelerinin çekildiği mekanların gerçek görüntüsü
İki Finlandiyalı gezgin kadın, yıllardır film ve dizilerin çekildiği mekanlara geziler düzenliyor. 2013 yılında başlattıkları proje kapsamında filmlerin çekildiği mekanla film sahnesini bütünleştirip yeniden fotoğraflıyorlar. Aon olarak Game of Thrones dizisinin çekildiği Kuzey İrlanda ve İzlanda’da, dizinin çekimlerinin yapıldığı yerlerde meşhur sahneleri yeniden canlandırdılar. İşte Fangirl Quest adıyla açtıkları seyahat blogunda yayımladıkları, Game of Thrones dizisi sahnelerinin gerçek mekanla birleştirilmiş halleri...