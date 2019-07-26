Game of Thrones'un yaratıcıları transfer oluyor

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss HBO'dan ayrılıyor. Yapımcıların yeni adres Netflix, Amazon ya da Disney'den biri olacak.
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Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, Amerikan televizyon devi HBO'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
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Variety dergisinin ve Hollywood Reporter'ın haberlerine göre; Benioff ve Weiss'ın anlaşmaya yakın olduğu kurumlar Amazon, Netflix ve Disney. İddialara göre üç yayın devi arasında ikiliyi kapmak için kıyasıya bir rekabet var.
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Hollywood Reporter, iki hafta öncesine kadar ikilinin Amazon ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, ancak Netflix'in çok cazip bir teklifle rekabetin içinde yerini aldığını belirtti.
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Disney'in ise ikiliye Fox televizyonlarında yayımlanacak bir film ve dizi projeleri ile yaklaştığı belirtiliyor.
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Benioff ve Weiss, şu sıralar yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesi için Disney ile çalışıyor.
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Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar ikilinin 200 milyon dolarlık bir anlaşma arayışı içinde olduğunu da aktardı. Benioff ve Weiss, böylece 150 milyon dolara Amazon ile anlaşan Westworld dizisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonah Nolan'ın yaptığı anlaşmayı geçmeyi planlıyor.