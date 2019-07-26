Game of Thrones'un yaratıcıları transfer oluyor

1 Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, Amerikan televizyon devi HBO'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

2 Variety dergisinin ve Hollywood Reporter'ın haberlerine göre; Benioff ve Weiss'ın anlaşmaya yakın olduğu kurumlar Amazon, Netflix ve Disney. İddialara göre üç yayın devi arasında ikiliyi kapmak için kıyasıya bir rekabet var.

3 Hollywood Reporter, iki hafta öncesine kadar ikilinin Amazon ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, ancak Netflix'in çok cazip bir teklifle rekabetin içinde yerini aldığını belirtti.

4 Disney'in ise ikiliye Fox televizyonlarında yayımlanacak bir film ve dizi projeleri ile yaklaştığı belirtiliyor.

5 Benioff ve Weiss, şu sıralar yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesi için Disney ile çalışıyor.