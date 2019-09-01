Game of Thrones'un yaratıcılarından meşhur kahve bardağı açıklaması
Game of Thrones dizisinin final sezonunda günümüze ait bir kahve bardağının yer alması günlerce konuşulmuş, bunun bir hata mı yoksa bir reklam mı olduğu üzerine tartışılmıştı. Konuyla ilgili daha önce hiçbir yorumda bulunmayan dizinin yaratıcıları David Benioff ve Daniel Brett Weiss, 'İran halıları' örneğiyle bir açıklama yaptı.
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1Game of Thrones’un final sezonunda
bir sahnede Daenerys’in önünde kahve bardağı unutulmuş, ne çekim sırasında ne de dizinin kurgu aşamasında kimse bu bardağı fark etmemişti.
Kahve bardağı hatası hakkında daha önce hiçbir yorumda bulunmayan dizinin yaratıcıları David Benioff ve Daniel Brett Weiss, konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.
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David Beioff ve D.B. Weiss, dizinin son bölümünde meydana gelen hata hakkında yaptıkları ilk açıklamada hatalarını kabullendiklerini ve bu konuyu çok ciddiye almadıklarını belirtti.
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Benioff, hatayı İran halısına benzeterek esprili bir yorum yaptı: İran halıları gibi, halıyı yaparken ufak bir hata yapmak bir gelenektir. Çünkü yalnızca tanrı her şeyi mükemmel yapabilir. Dolayısıyla biz de aynı durumdayız.
Weiss da aynı espri üzerinden giderek, “Bu yüzden o kahve bardağını oraya koydum. Kusurluluğumuzun bilinçli bir belirteci” ifadesini kullandı.
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Weiss ve Benioff, ayrıca kahve bardağının orada bulunmasının bir hata olduğunu ve herkesin sahneyi çekmeye odaklandığını ve kimsenin masadaki bardağı fark etmediğini belirtti.
İkili, “Daenerys ve Jon Snow’a o kadar konsantre olmuştuk ki gözümüzün önünde duran bardağı fark etmedik. Bardağı ilk gördüğümde inanamadım, ancak daha sonra bir utanç kaynağı oldu. Nasıl oldu da sahnenin ortasında duran bir bardağı fark edemedik? Yine de, ne olursa olsun komik bir şey. Bu yalnızca bir hata ve şu anda bize komik geliyor” dedi.
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Dizideki kahve bardağı sonraki gösterimlerde sahneden atılsa da sosyal medyada yapılan esprili paylaşımlardan nasibini aldı.