Game of Thrones'un yaratıcılarından meşhur kahve bardağı açıklaması

Game of Thrones’un final sezonunda

bir sahnede Daenerys’in önünde kahve bardağı unutulmuş, ne çekim sırasında ne de dizinin kurgu aşamasında kimse bu bardağı fark etmemişti.

Kahve bardağı hatası hakkında daha önce hiçbir yorumda bulunmayan dizinin yaratıcıları David Benioff ve Daniel Brett Weiss, konuyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı.