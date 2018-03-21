Game of Thrones’un yaratıcısından yeni dizi: Nightflyers
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisine uyarlanan kitapların yazarı George R.R. Martin, yeni dizisi hakkında bilgi verdi. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı.
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Dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones dizisinin hayranlarına müjdeli haber, dizinin yaratıcısı George R.R. Martin’den geldi.
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Herkes ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ kitap serisinin altıncısı olan ‘Kış Rüzgarları’ kitabını beklerken yazar Martin yeni bir projeyle geldiğini açıkladı.
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Martin’in 1980 yılında yazdığı ‘Nightflyers’ romanıyla aynı adlı dizi seyirciyle buluşacak.
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10 bölümlük uzay korku dizisinin çekimlerine önümüzdeki sonbaharda başlanacak.
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Dizi, bir grup bilim insanının bir tesadüf sonucu 75 yıl sonrasından gelen bir yaratıkla karşılaşmasını konu alacak.
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Yazar Martin, bir yıldız gemisinde geçen hikayesiyle Nightflyers’ın “uzaydaki sapık” olarak nitelendirilebileceğini söyledi.
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Dizide Dr. Agatha Matheson rolünde Gretchen Mol (fotoğrafta), Karl D’Branin rolünde Eoin Macken, Lommie rolünde Maya Eshet, Thale rolünde Sam Strike ve Melantha Jhirl rolünde Jodie Turner-Smith yer alacak.
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