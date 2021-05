Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships

Deadline, Buz ve Ateşin Şarkısı'nın başlamasından yaklaşık 1000 yıl öncesini anlatacak 10.000 Ships'in senaryosu Amanda Segel'a teslim edildiğini açıkladı. The Mist ve Person of Interest gibi dizilerin de yapımcılığını üstlenen Segel'in yeni görevi, 10.000 Ships'in, House of the Dragon sonrası HBO’da yer alacak olan ikinci Game of Thrones yan dizisi olması anlamına geliyor.