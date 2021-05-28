Game of Thrones'un yeni devam dizisi belli oldu: 10.000 Ships

House of the Dragon

Dizi, Game of Thrones'un başarısının izini süren ilk yapım olacak, bu baharda sete girdi ve şu anda 2022 için yayın tarihi konusunda karar verilmiş durumda. Ekim 2019'da HBO'dan 10 bölümlük sipariş alan dizi, George R.R. Martin'in Fire & Blood adlı kitabına dayanıyor ve Game of Thrones olaylarından 300 yıl öncesinde geçiyor. Hane, Westeros'u yönetirken, Daenerys Targaryen’in ataları dizinin ön ve ortasına yerleştirilecek ve bu da Rhaenyra Targaryen ile Ejderhaların Dansı olarak da bilinen II. Aegon arasındaki veraset savaşına yol açacak.