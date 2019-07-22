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Game Of Thrones’un yıldızı Conleth Hill: Finale tepki nefret kampanyasıydı

Game Of Thrones’ta Lord Varys'i canlandıran yıldız Conleth Hill, "8. sezona gösterilen tepki medyanın yürüttüğü bir nefret kampanyasıydı" ifadelerini kullandı.

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    Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Conleth Hill, Liam Cunningham; Game Of Thrones’un San Diego’da gerçekleşen Comic Con buluşmasına katıldı.


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    Oyuncu kadrosu Comic Con’da düzenlenen panelde dizinin final sezonuna verilen tepkiyi “medya liderliğindeki nefret kampanyası” olarak nitelendirdi.


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    Daha önce dizinin son birkaç sezonunda hüsrana uğradığını itiraf eden Lord Varys'i canlandıran Conleth Hill şöyle konuştu: "Yıllar süren hayranlığınız için minnettarız. Bence gerçek olan bu; medya öncülüğündeki nefret kampanyası değil."


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    Jaime Lannister’ı canlandıran Coster-Waldau “Bu bir son olduğu için dizinin sonu sizi bir şekilde mahvedecekti. Bu sonu beğendiyseniz ya da nefret ettiyseniz güzel, ancak insanları aşağılamayın” ifadelerini kullandı.

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    Comic Con’a katılan oyuncu kadrosuna dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss da eşlik edecekti ancak birkaç gün önce “programlarındaki sıkışıklığı” gerekçe göstererek Benioff ve Weiss buluşmayı iptal etti.


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    Öte yandan Game Of Thrones geçen hafta tam 32 Emmy adaylığı elde etmişti. Ancak bazı oyuncuların HBO tarafından aday gösterilmeyip kendilerinin başvurduğu ortaya çıkmıştı.
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