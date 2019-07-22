Game Of Thrones’un yıldızı Conleth Hill: Finale tepki nefret kampanyasıydı

1 Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Conleth Hill, Liam Cunningham; Game Of Thrones’un San Diego’da gerçekleşen Comic Con buluşmasına katıldı.







2 Oyuncu kadrosu Comic Con’da düzenlenen panelde dizinin final sezonuna verilen tepkiyi “medya liderliğindeki nefret kampanyası” olarak nitelendirdi.







3 Daha önce dizinin son birkaç sezonunda hüsrana uğradığını itiraf eden Lord Varys'i canlandıran Conleth Hill şöyle konuştu: "Yıllar süren hayranlığınız için minnettarız. Bence gerçek olan bu; medya öncülüğündeki nefret kampanyası değil."







4 Jaime Lannister’ı canlandıran Coster-Waldau “Bu bir son olduğu için dizinin sonu sizi bir şekilde mahvedecekti. Bu sonu beğendiyseniz ya da nefret ettiyseniz güzel, ancak insanları aşağılamayın” ifadelerini kullandı.





5 Comic Con’a katılan oyuncu kadrosuna dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss da eşlik edecekti ancak birkaç gün önce “programlarındaki sıkışıklığı” gerekçe göstererek Benioff ve Weiss buluşmayı iptal etti.





