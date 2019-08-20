Game of Thrones’un yıldızı Kit Harington: Gece Kralı’nı ben öldürmeliydim

1 Ejderhaya bindiği sahnelerin çekiminden nefret ettiğini Kit Harington, Game of Thrones’un final sezonunun hangi kısmının kendisini mutsuz ettiğini açıkladı.







2 Dizinin 8 sezonu boyunca Jon Snow karakterini canlandıran Harington, final sezonunun Uzun Gece adlı üçüncü bölümünde Arya Stark’ın Gece Kralı’nı (Vladimir Furdik) öldürmesinin kendisini “Biraz sinirlendirdiğini” itiraf etti.







3 The Hollywood Reporter’a konuşan Harington, “Biraz sinirlenmiştim çünkü Gece Kralı’nı ben öldürmek istiyordum” dedi.



Harington, “Herkes gibi hissettiğimi düşünüyorum. Gece Kralı'nı benim öldüreceğim uzun süredir düşünülen bir şeydi. Ama yapamadım” ifadelerini kullandı.





4 Maisie ve Arya için çok mutlu olduğunu belirten Harington sözlerine şöyle devam etti: “Gizliden gizliye, ‘Bunu ben yapmak istiyordum!’ diyordum. Özellikle Vlad’la (Vadimir Furdik) savaşmayı sevdiğim için… Aynı zamanda Hardhome bölümünde savaştığım Ak Gezen’i de canlandırmıştı. Ondan daha iyi bir kılıç ustası görmedim."





