Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ayrıntılar

Bir oyuncuya bozlak söyletme ve çaldırmanın dünyanın en zor şeyi olduğuna dikkati çeken Uslu, şöyle devam etti:

"Biz de Abdal kültürünü temsilen, Neşet Ertaş'ın köylüsü, aynı zamanda da Abdal kardeşimiz Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül ile yola çıkmaya karar verdik. Onlar, çocukluğundan beri Neşet Ertaş'ı kendilerine usta bilmiş. Yaşam şekillerine, Neşet Ertaş gibi dikkat etmişler. Onun gibi mütevazı olmaya, türküleri, bozlakları onun gibi söylemeye çalışmışlar."

Uslu, eserinin sinemaya uyarlanmasını kabul ederek, her anlamda filme destek veren Prof. Dr. Parlak'a teşekkür etti.