Garip Bülbül: Neşet Ertaş filminden ayrıntılar

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 15:10
Prof. Dr. Erol Parlak'ın can dostu, büyük usta Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve sadece Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğinin de aktarıldığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı 2 ciltlik kitabından sinemaya uyarlanan yapımın yönetmenliğini "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerini de çeken Ömer Faruk Sorak yapacak.
Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Uslu, Neşet Ertaş'ın yaşamının filme aktarılmasının önemini anlattı.
Uslu, yollarının uzun, yüklerinin ağır olduğunu kaydederek, "Sadece bir sinema filmi değil, belge, ansiklopedi niteliğinde bir film olacak. Türkülerin ve sözlerinin doğru okunduğu, söylendiği bir sinema eseri olacak inşallah" dedi.
Bir oyuncuya bozlak söyletme ve çaldırmanın dünyanın en zor şeyi olduğuna dikkati çeken Uslu, şöyle devam etti:
"Biz de Abdal kültürünü temsilen, Neşet Ertaş'ın köylüsü, aynı zamanda da Abdal kardeşimiz Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül ile yola çıkmaya karar verdik. Onlar, çocukluğundan beri Neşet Ertaş'ı kendilerine usta bilmiş. Yaşam şekillerine, Neşet Ertaş gibi dikkat etmişler. Onun gibi mütevazı olmaya, türküleri, bozlakları onun gibi söylemeye çalışmışlar."
Uslu, eserinin sinemaya uyarlanmasını kabul ederek, her anlamda filme destek veren Prof. Dr. Parlak'a teşekkür etti.
"MAHZUNİ'Yİ TORUNU YİĞİT MAHZUNİ OYNAYACAK"
Zeki Müren ve Türkan Şoray'ın, 1966 yapımı "Mühür Gözlüm" filminin hikayesiyle yapımda yer alacağını ifade eden Uslu, "Zor bir proje. Çünkü projede sadece Neşet Ertaş yok. Anadolu'nun Abdal kültürünü anlatan ozanları var. Çekiç Ali, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş, Sadık Doğanay ve Aşık Mahzuni Şerif var. Mahzuni'yi torunu Yiğit Mahzuni oynayacak. O da bizim için gurur verici bir şey" dedi.
Uslu, "İnşallah alnımızın akıyla, kimsenin kalbini kırmadan, 'Rızasız bahçenin gülü derilmez' diyen mütevazı insanın filmini yaparken, herkesin rızasını, gönlünü alarak, gönülden gönüle dokunacak bir film yapmayı arzuluyoruz" dedi.
Uslu, çekimlerin 2022'nin ocak ayında başlayacağını, gala gösteriminin ise Ertaş'ın vefatının 10. yılı olan 25 Eylül 2022'de Kırşehir Şehir Stadyumu'nda yapılacağını söyledi.
Galaya dünyanın her yerinden 2 bin 500 bağlama ustasının davet edileceğini anlatan Uslu, Erol Parlak yönetiminde, usta sanatçının 3 eserini hep birlikte yorumlayarak rekor denemesi yapacaklarını bildirdi.
Yapımcı Uslu, 6 yıldır üzerinde çalıştığı filmin tahmini bütçesinin 20-21 milyon lira olacağının altını çizerek, "Prof. Erol Parlak Hoca eğer benim yanımda olmasaydı, yapamayabilirdim. Çünkü çok riskli bir proje bu. Her şeyi çok doğru yapmalısınız" diye konuştu.
FİLMDE ERTAŞ'I 2 OZAN OYNAYACAK
Senaryosunu Fulya Özcan ve Mert Dikmen'in kaleme aldığı yapımın orijinal müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.
Filmde Ertaş'ı, Abdal geleneğini sürdüren 2 ozan canlandıracak. Bektaş Dolu, usta sanatçının gençlik dönemini, Ramazan Bağgül ise sanatçının Almanya'dan Türkiye'ye kadar olan dönemini oynayacak.