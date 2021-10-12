Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman

İngiliz kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Jackman, gazeticilik okudu. Oyunculukla tanışması ise tamamen tesadüf eseri gerekleşti. 1999'da çeşitli televizyon yapımlarında rol alan aktör, başrolde oynadığı Oklohoma adlı tiyatro oyununun İngiltere'de sergilenmesiyle tanındı. X-Men filminin seçmelerine yine tesadüf eseri son anda dahil olan Jackman, aslında bir yan rol için düşünülüyordu. Wolverine rolü için anlaşılan ismin son anda kadrodan çıkmasıyla, Hugh Jackman Wolverine rolünü aldı. in başarısı ile Jackman da dünya çapında üne kavuştu. İşte bugün 53. yaş gününü kutlayan Jackman'ın gazetecilikten Altın Küre ve Tony Ödülü kazanmaya uzanan kariyerinde imza attığı filmler...

Haberler

Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 1
Hugh Jackman / Correlli (1995)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 2
Hugh Jackman, Lisa McCune ve Martin Sacks / Blue Heelers (1994)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 3
Hugh Jackman / Afraid of the Dark (1998)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 4
Hugh Jackman / Paperback Hero (1999)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 5
Hugh Jackman / Erskineville Kings (1999)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 6
Hugh Jackman / Oklahoma! (1999)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 7
Hugh Jackman ve Kevin Rushton / X-Men (2000)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 8
Hugh Jackman / Someone Like You... (2001)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 9
John Travolta, Halle Berry ve Hugh Jackman / Swordfish (2001)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 10
Hugh Jackman / Kate & Leopold (2001)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 11
Hugh Jackman / X2 (2003)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 12
Hugh Jackman / Standing Room Only (2003)

Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 13
Hugh Jackman / Van Helsing (2004)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 14
Hugh Jackman / X-Men: The Last Stand (2006)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 15
Hugh Jackman / Scoop (2006)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 16
Hugh Jackman / The Fountain (2006)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 17
Hugh Jackman / The Prestige (2006)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 18
Hugh Jackman ve Lloyd Owen / Viva Laughlin (2007)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 19
Hugh Jackman / Deception (2008)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 20
Hugh Jackman / Australia (2008)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 21
Hugh Jackman / X-Men Origins: Wolverine (2009)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 22
Hugh Jackman / X: First Class (2011)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 23
Hugh Jackman / Butter (2011)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 24
Hugh Jackman ve Evangeline Lilly / Real Steel (2011)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 25
Hugh Jackman / Les Misérables (2012)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 26
Hugh Jackman / Movie 43 (2013)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 27
Famke Janssen ve Hugh Jackman / The Wolverine (2013)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 28
Maria Bello ve Hugh Jackman / Prisoners (2013)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 29
Hugh Jackman / X-Men: Days of Future Past (2014)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 30
Hugh Jackman ve Jason Cope / Chappie (2015)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 31
Hugh Jackman / Pan (2015)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 32
Hugh Jackman ve Taron Egerton / Eddie the Eagle (2015)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 33
Hugh Jackman / X-Men: Apocalypse (2016)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 34
Hugh Jackman / Logan (2017)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 35
Hugh Jackman / The Greatest Showman (2017)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 36
Hugh Jackman / The Front Runner (2018)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 37
Hugh Jackman / Toronto Festivali (2018)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 38
Catherine Curtin ve Hugh Jackman / Bad Education (2019)
Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman - 39
Hugh Jackman ve Thandiwe Newton / Reminiscence (2021)

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER