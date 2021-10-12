Gazetecilikten Hollywood yıldızlığına Hugh Jackman
İngiliz kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Jackman, gazeticilik okudu. Oyunculukla tanışması ise tamamen tesadüf eseri gerekleşti. 1999'da çeşitli televizyon yapımlarında rol alan aktör, başrolde oynadığı Oklohoma adlı tiyatro oyununun İngiltere'de sergilenmesiyle tanındı. X-Men filminin seçmelerine yine tesadüf eseri son anda dahil olan Jackman, aslında bir yan rol için düşünülüyordu. Wolverine rolü için anlaşılan ismin son anda kadrodan çıkmasıyla, Hugh Jackman Wolverine rolünü aldı. Filmin başarısı ile Jackman da dünya çapında üne kavuştu. İşte bugün 53. yaş gününü kutlayan Jackman'ın gazetecilikten Altın Küre ve Tony Ödülü kazanmaya uzanan kariyerinde imza attığı filmler...
Hugh Jackman / Correlli (1995)
Hugh Jackman, Lisa McCune ve Martin Sacks / Blue Heelers (1994)
Hugh Jackman / Afraid of the Dark (1998)
Hugh Jackman / Paperback Hero (1999)
Hugh Jackman / Erskineville Kings (1999)
Hugh Jackman / Oklahoma! (1999)
Hugh Jackman ve Kevin Rushton / X-Men (2000)
Hugh Jackman / Someone Like You... (2001)
John Travolta, Halle Berry ve Hugh Jackman / Swordfish (2001)
Hugh Jackman / Kate & Leopold (2001)
Hugh Jackman / Standing Room Only (2003)
Hugh Jackman / Van Helsing (2004)
Hugh Jackman / X-Men: The Last Stand (2006)
Hugh Jackman / Scoop (2006)
Hugh Jackman / The Fountain (2006)
Hugh Jackman / The Prestige (2006)
Hugh Jackman ve Lloyd Owen / Viva Laughlin (2007)
Hugh Jackman / Deception (2008)
Hugh Jackman / Australia (2008)
Hugh Jackman / X-Men Origins: Wolverine (2009)
Hugh Jackman / X: First Class (2011)
Hugh Jackman / Butter (2011)
Hugh Jackman ve Evangeline Lilly / Real Steel (2011)
Hugh Jackman / Les Misérables (2012)
Hugh Jackman / Movie 43 (2013)
Famke Janssen ve Hugh Jackman / The Wolverine (2013)
Maria Bello ve Hugh Jackman / Prisoners (2013)
Hugh Jackman / X-Men: Days of Future Past (2014)
Hugh Jackman ve Jason Cope / Chappie (2015)
Hugh Jackman / Pan (2015)
Hugh Jackman ve Taron Egerton / Eddie the Eagle (2015)
Hugh Jackman / X-Men: Apocalypse (2016)
Hugh Jackman / Logan (2017)
Hugh Jackman / The Greatest Showman (2017)
Hugh Jackman / The Front Runner (2018)
Hugh Jackman / Toronto Film
Festivali (2018)
Catherine Curtin ve Hugh Jackman / Bad Education (2019)
Hugh Jackman ve Thandiwe Newton / Reminiscence (2021)