Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Çingene Kızı açıklaması

1 Türkiye’nin önemli kültür miraslarından Zeugma antik kenti kalıntılarının simgesi Çingene Kızı (Maenad mozaiği) ailesine kavuşuyor. Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekim ayı sonunda 12 mozaiği Ohio’ya giderek teslim alacağını açıkladı.

2 Birecik Barajı’nın altında kalmaması için 1990’lı yılların sonunda yürütülen kazılarda bulunan Zeugma antik kenti kalıntıları Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergileniyor. Zeugma’daki bir villanın yemek odasında taban mozaiği olan Çingene Kızı'nın aslında Fırat Havzası’ndaki yaşam ortamını anlatan bir panonun parçası olduğu Prof. Dr. Kutalmış Görkay ve Dr. Stephanie Hooper tarafından mozaikler üzerinde yapılan çalışmalarla tespit edilmişti. 2012’de panonun 12 temel parçasının ABD Ohio’daki Bowling Green State Üniversitesi’ndeki Wolfe Center binasında ve Eva Marie Saint Tiyatrosu’nun lobisinde zemin süsü olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.

3 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle New York’ta olduğu geçen Ohio’daki üniversiteyle el sıkışıldı. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta başında Washington’daki Kültür Ataşesi Sedat Gönüllüoğlu’na mozaiklerin getirilmesiyle ilgili çalışmaları başlatması yönünde yetki verdi. Konuya ilişkin konuşan Şahin, “1960’lı yıllarda bizim müzemizin simgesi, Mona Lisa’mız, kaçırıldığı sırada düşüyor. O orada kalıyor ve tablonun diğer bütün parçaları Amerika’ya geliyor. Eski eser kaçakçıları tarafından satılıyor. Biz bunu öğrenir öğrenmez ne yapabiliriz diye çalışmaya başladık. Yaklaşık dört yıllık bir çalışma bu. Dört bakanımızla birlikte çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız duyar duymaz talimat verdi; ‘Ne gerekiyorsa hızlı bir biçimde tamamlansın, başaralım’ dedi. Parçaların en son Ohio Üniversitesi’nde yer mozaiği olarak kullanıldığını öğrendik. O dönemin rektörüne bunun bize ait olduğunu, kendi vatanına dönmesi gerektiğini, hele de bir üniversitenin bu konuda hassasiyet göstereceği kanaatinde olduğumuzu bildirdik. Diplomasiyle ciddi bir çalışma yürüttük.” ifadelerini kullandı.