Gaziantep mutfağı, Gastronomi Kütüphanesi ile gelecek nesillere aktarılıyor

02.04.2021 - 13:43
İpekyolu Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Şahinbey Belediyesi işbirliğinde tarihi Mecidiye Hanı restore edilerek Gastronomi Kütüphanesi oluşturuldu. İçerisinde dünya ve Türk mutfakları hakkında yayınlanmış kitap, dergi ve makalelerin yer aldığı kütüphane, Gaziantep mutfağını özüne bağlı bir şekilde yaşatarak genç nesillere kendi öz mutfağının öğretilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere taşımasına yardımcı oluyor. Gastronomi Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı özelliklerin yanı sıra kent turizmine de katkı sağlıyor.