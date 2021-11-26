Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı

DEPREMDE ÖLEN HAYVANLARIN İSKELETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Engin, "Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlarla bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti. Dolayısıyla depremde yıkılmış, Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.