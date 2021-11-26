Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:29
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Taşlıgeçit Höyüğü'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığını yürüttüğü kazı çalışmaları yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar başladı.
Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'deki Taşlıgeçit ve Hamaç höyüklerinde yakın zamanda kazılara başladıklarını belirtti.
Prof. Dr. Engin, Taşlıgeçit Höyüğü'nün özellikle Orta ve Genç Tunç çağlarında önemli bir kent yerleşmesi olduğunu söyledi.
Kurtarma kazılarıyla, bölgenin kültür tarihine katkı sunacak önemli bilgi ve bulguları elde etmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Engin, "Burayı Roma dönemine ait büyük bir kompleks yapının mekanlarının oluşturduğunu anladık. Yapı şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki bu depreme neden olan, muhtemelen bölgenin 1. derece fay hattı olması" dedi.
Prof. Dr. Engin, "Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlarla bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti. Dolayısıyla depremde yıkılmış, Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.
Arkeolog ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik teknik ekip ile 65 işçinin iki höyükte kazı çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Engin, çalışmalarda genişletmekten ziyade daha çok derinleştirerek alt tabakaları ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.