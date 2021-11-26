Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Taşlıgeçit Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra devam edilen kazı çalışmaları, bölgenin kültür tarihine de katkı sağlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 16:29

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 1

'in İslahiye ilçesi Taşlıgeçit Höyüğü'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığını yürüttüğü kazı çalışmaları yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar başladı.

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 2

Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye'deki Taşlıgeçit ve Hamaç höyüklerinde yakın zamanda kazılara başladıklarını belirtti.

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 3

Prof. Dr. Engin, Taşlıgeçit Höyüğü'nün özellikle Orta ve Genç Tunç çağlarında önemli bir kent yerleşmesi olduğunu söyledi.

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 4

Kurtarma kazılarıyla, bölgenin kültür tarihine katkı sunacak önemli bilgi ve bulguları elde etmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Engin, "Burayı Roma dönemine ait büyük bir kompleks yapının mekanlarının oluşturduğunu anladık. Yapı şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki bu depreme neden olan, muhtemelen bölgenin 1. derece fay hattı olması" dedi.

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 5

DEPREMDE ÖLEN HAYVANLARIN İSKELETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Engin, "Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlarla bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti. Dolayısıyla depremde yıkılmış, Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte" diye konuştu.

Gaziantep Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı - 6

Arkeolog ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik teknik ekip ile 65 işçinin iki höyükte kazı çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Engin, çalışmalarda genişletmekten ziyade daha çok derinleştirerek alt tabakaları ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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