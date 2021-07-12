Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te, 3 ayrı alanda başlatılan kazı çalışmalarının 13'üncü etabında, Demir ve Orta Çağ dönemine ait eserler bulundu.

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DHA 12.07.2021 - 07:37

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan ve pandemi nedeniyle 2 yıldır çalışmalarına ara verilen Zincirli Höyük'te, 8 hafta sürecek 13'üncü etap kazılarına başlandı.

40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmalarını, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip yürütüyor.

Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli Höyük bölgesinde yapılan kazılarda çıkan mutfak ve ambar olarak kullanılan alanların tespit edildiğini, yerleşim alanları içinde yapılan kazılara da devam edildiğini söyledi.

Zincirli Höyük'teki kazı sorumlularından Kate Morgan ise, kazılarda şu ana kadar dönemin krallarına ait steller, heykeller, makyaj kutusu, Demir ve Orta Çağ'a ait bileziklerle 2 aslan sfenksleri bulunduğunu kaydetti.

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