Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

AHİLİK GELENEĞİNİ DE ÖĞRENİYORLAR

Her öğrencinin enstrüman çaldığını, artık imalat aşamasını da öğrendiklerini anlatan Karadağlı, "Bunları bilmeleri kendileri ve ülkemiz için çok büyük kazanç. Müziğin temelinin aslında her ne kadar okulda eğitim görülüyorsa da usta-çırak ilişkisiyle öğretildiği kesin. Aynı zamanda bu atölyelerde ahilik geleneği de öğreniliyor" dedi.