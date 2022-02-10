Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Gaziantep'teki güzel sanatlar lisesi öğrencileri, çaldıkları enstrümanları yaparak hem sanatı hem zanaatı öğreniyor. Öğrenciler, üç yıllık eğitimin sonunda enstrümanlarıyla ilgili bir iş yeri açabilecek sertifikaya sahip olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:08

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 1

’teki bir güzel sanatlar lisesinde yaklaşık 3 ay önce çalgı yapım, bakım ve onarım atölyesi açıldı.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 2

Atölyede 7 eğitmen, çeşitli sınıflardan 34 öğrenciye, farklı dönemlerde bağlama, ney, klasik kemençe ve asma davul gibi enstrümanların yapımını öğretiyor.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 3

USTALIK SERTİFİKASI ALACAKLAR

Öğrenciler 3 yıllık eğitimin ardından, müzik aletlerine ilişkin iş yeri açabilme imkanı sağlayan ustalık sertifikasına sahip olacak.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 4

Okul Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, enstrüman yapımındaki her aşamanın ayrı bir ustalık gerektirdiğini söyledi.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 5

ile zanaatı bir araya getiren projede yer almaktan mutlu olduklarını belirten Dağdeviren, daha önce konunun sadece sanat tarafıyla ilgilenen öğrencilerin, enstrüman yaparak sabrı, edebi ve saygıyı da öğrendiğini vurguladı.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 6

Atölyenin sorumlusu bağlama eğitmeni Mustafa Karadağlı da okuldaki öğrencilerin gelecek yıllarda konservatuvarda eğitimlerine devam etmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 7

AHİLİK GELENEĞİNİ DE ÖĞRENİYORLAR

Her öğrencinin enstrüman çaldığını, artık imalat aşamasını da öğrendiklerini anlatan Karadağlı,  "Bunları bilmeleri kendileri ve ülkemiz için çok büyük kazanç. Müziğin temelinin aslında her ne kadar okulda eğitim görülüyorsa da usta-çırak ilişkisiyle öğretildiği kesin. Aynı zamanda bu atölyelerde ahilik geleneği de öğreniliyor" dedi.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 8

ÖĞRENCİLER DE MUTLU

10. sınıf öğrencisi Hasan Atacan Kayhan, çalgı yapmayı öğrenmenin kendisi için avantaj olduğu belirterek, "Çaldığın enstrümanı yapmak çok güzel bir duygu. Biri size sorduğunda rahatlıkla nasıl yapıldığını söyleyebiliyorsunuz. İleride bağlamam kırıldığında, telleri koptuğunda kendim yapabilirim, kendim tasarlayabilirim" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 9

İşte diğer kareler...

Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 10
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 11
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 12
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 13
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 14
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 15
Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor - 16

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