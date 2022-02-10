Gaziantep'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:08
Gaziantep’teki bir güzel sanatlar lisesinde yaklaşık 3 ay önce çalgı yapım, bakım ve onarım atölyesi açıldı.
Atölyede 7 eğitmen, çeşitli sınıflardan 34 öğrenciye, farklı dönemlerde bağlama, ney, klasik kemençe ve asma davul gibi enstrümanların yapımını öğretiyor.
Öğrenciler 3 yıllık eğitimin ardından, müzik aletlerine ilişkin iş yeri açabilme imkanı sağlayan ustalık sertifikasına sahip olacak.
Okul Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, enstrüman yapımındaki her aşamanın ayrı bir ustalık gerektirdiğini söyledi.
Sanat ile zanaatı bir araya getiren projede yer almaktan mutlu olduklarını belirten Dağdeviren, daha önce konunun sadece sanat tarafıyla ilgilenen öğrencilerin, enstrüman yaparak sabrı, edebi ve saygıyı da öğrendiğini vurguladı.
Atölyenin sorumlusu bağlama eğitmeni Mustafa Karadağlı da okuldaki öğrencilerin gelecek yıllarda konservatuvarda eğitimlerine devam etmesini hedeflediklerini dile getirdi.
Her öğrencinin enstrüman çaldığını, artık imalat aşamasını da öğrendiklerini anlatan Karadağlı, "Bunları bilmeleri kendileri ve ülkemiz için çok büyük kazanç. Müziğin temelinin aslında her ne kadar okulda eğitim görülüyorsa da usta-çırak ilişkisiyle öğretildiği kesin. Aynı zamanda bu atölyelerde ahilik geleneği de öğreniliyor" dedi.
10. sınıf öğrencisi Hasan Atacan Kayhan, çalgı yapmayı öğrenmenin kendisi için avantaj olduğu belirterek, "Çaldığın enstrümanı yapmak çok güzel bir duygu. Biri size sorduğunda rahatlıkla nasıl yapıldığını söyleyebiliyorsunuz. İleride bağlamam kırıldığında, telleri koptuğunda kendim yapabilirim, kendim tasarlayabilirim" şeklinde konuştu.
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