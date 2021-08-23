Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

Gaziantep'te, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 3 ayrı alanda sürdürülen kazıların 13'üncü etabı tamamlandı. Kazı çalışmalarında Demir ve Orta çağlara ait eserler çıkarıldı.

DHA 23.08.2021 - 15:16

Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 1
Gaziantep İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan kazılar tamamlandı.
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 2
40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmaları, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip tarafından yürütüldü.
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 3
Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli Höyük bölgesindeki kazılarda, büyük duvar temelleri, fırın parçası, çakmak taşları, pişirme kapları, çanak, boyalı çanaklar, dokuma tezgahına ait 30 adet ağırlık bulunduğunu ve her parçayla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını söyledi.
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 4
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Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 5
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 6
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 7
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 8
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 9
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 10
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 11
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 12
Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - 13

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