Gaziantep Zincirli Höyük'te Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

Gaziantep İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Chicago Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan kazılar tamamlandı.

40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmaları, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip tarafından yürütüldü.