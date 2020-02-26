Gece Nöbeti'nin restorasyonu Rembrandt'ın gizemini çözecek

Işığın ve gölgelerin ressamı olarak anılan, Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt ’ın Gece Nöbeti (Night Watch/1642) adlı başyapıtı, tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışmasıyla restore ediliyor.

Müze yöneticisi Taco Dibbits her yıl 2.5 milyondan fazla insanın eseri görmek için müzeye geldiğini belirtirken eserin Hollanda’da yaşayan herkese ve tüm dünyaya ait olduğunu ve bu yüzden halkın da esere neler olduğunu görmeye hakkı olduğunu söyledi.