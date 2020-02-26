Gece Nöbeti'nin restorasyonu Rembrandt'ın gizemini çözecek

Rembrandt’ın başyapıtı Gece Nöbeti (Night Watch/1642) Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum’da halka açık şekilde restorasyona alındı. Canlı olarak da izlenebilecek restorasyon sırasında Hollandalı ressamın uyguladığı gizemli teknik ve eşsiz boya formülasyonların bilimsel olarak ortaya çıkarılması umuluyor.

26.02.2020 - 14:01

Işığın ve gölgelerin ressamı olarak anılan, Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın Gece Nöbeti (Night Watch/1642) adlı başyapıtı, tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışmasıyla restore ediliyor.

İlk kez uygulanacak bilimsel araştırmalar ışığında gerçekleşecek restorasyon kapsamında Rembrandt’ın resimlerinde uyguladığı gizemli teknik ve eşsiz boya formülasyonları daha iyi anlaşılabileceği umuluyor

 Gece Nöbeti'nin restorasyonunu uzmanlar ve sanat meraklıları da canlı olarak takip edebilecek.

Gece Nöbeti Operasyonu adlı restorasyon, eserin 1975’te bir müze ziyaretçisi tarafından defalarca bıçaklanmasından bu yana geçireceği ilk büyük operasyon olacak.
Müze yöneticisi Taco Dibbits her yıl 2.5 milyondan fazla insanın eseri görmek için müzeye geldiğini belirtirken eserin Hollanda’da yaşayan herkese ve tüm dünyaya ait olduğunu ve bu yüzden halkın da esere neler olduğunu görmeye hakkı olduğunu söyledi.

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