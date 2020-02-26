Gece Nöbeti'nin restorasyonu Rembrandt'ın gizemini çözecek

26.02.2020 - 14:01
Işığın ve gölgelerin ressamı olarak anılan, Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın Gece Nöbeti (Night Watch/1642) adlı başyapıtı, tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışmasıyla restore ediliyor.
İlk kez uygulanacak bilimsel araştırmalar ışığında gerçekleşecek restorasyon kapsamında Rembrandt’ın resimlerinde uyguladığı gizemli teknik ve eşsiz boya formülasyonları daha iyi anlaşılabileceği umuluyor
Gece Nöbeti'nin restorasyonunu uzmanlar ve sanat meraklıları da canlı olarak takip edebilecek.