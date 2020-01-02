Geçmişten günümüze Altın Küre adaylarının şaşırtan değişimi
5 ocak 2020'de sahiplerini bulacak 77'inci Altın Küre ödülleri öncesi Altın Küre adaylarının rol aldıkları yapımlarda canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri değişimler tekrar gündemde. Bu yıl Joaquin Phoenix, Joey King ve Nicole Kidman'ın rolleri için yaşadığı değişimler ön plana çıkılor. İşte geçmişten günümüze Altın Küre'ye aday gösterilen ünlü oyuncuların gerçek yaşamdaki halleri ve canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri dönüşüm.
Joaquin Phoenix / The Joker
Nicole Kidman / Destroyer
Tom Hanks / A Beautiful Day in the Neighborhood
Charlize Theron/ Bombshell
Russell Crowe / The Loudest Voice
Tobias Menzies / The Crown
Olivia Colman / The Crown
Patricia Arquette / The Act
Michelle Williams / Fosse/Verdon
Sacha Baron Cohen / The Spy
İşte çarpıcı makyaj değişimlerinden diğer örnekler
Natalie Portman - Jackie Kennedy / Jackie
Cate Blanchett - Queen Elizabeth / Elizabeth: The Golden Age
Gary Oldman- Winston Churchill / Darkest Hour
Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.
James Franco / Tommy Wiseau / The Disaster Artist
Sally Hawkins in real life
Sally Hawkins / The Shape of Water
Margot Robbie - Tonya Harding / I, Tonya
Allison Janney / I, Tonya
Meryl Streep in real life
Meryl Streep - Florence Foster Jenkins / Florence Foster Jenkins
Ryan Reynolds - Wade/Deadpool / Deadpool
Nicole Kidman - Virginia Woolf / The Hours
Leonardo DiCaprio - Hugh Glass / The Revenant
Cate Blanchett / Bob Dylan / I'm Not There
Cate Blanchett - Katharine Hepburn / The Aviator
Eddie Redmayne - Lili Elbe / The Danish Girl
Eddie Redmayne -Stephen Hawking / The Theory of Everything
Rooney Mara - Lisbeth Salander / The Girl in the Dragon Tattoo
Heath Ledger - The Joker / The Dark Knight
Charlize Theron - Aileen Wuornos / Monster
Jared Leto -Rayon / Dallas Buyers Club
Hilary Swank- Brandon Teena / Boys Don't Cry
Jack Lemmon- Jerry / Some Like It Hot
Glenn Close - Albert Nobbs / Albert Nobbs
Dustin Hoffman - Michael Dorsey/Dorothy Michaels / Tootsie
Ben Kinglsey as Mahtama Gandhi in Gandhi
Daniel Day-Lewis / Lincoln
Alec Guiness / Star Wars: Episode IV
Linda Blair as Regan in The Exorcist
Robert Downey Jr.- Kirk Lazarus / Tropic Thunder
Joan Cusack - Cyn / Working Girl
Robert DeNiro / Taxi Driver
Joan Allen - Pat Nixon / Nixon
Tom Cruise / Ron Kovic / Born on the Fourth of July
Judi Dench -Queen Elizabeth I /Shakespeare in Love
Helen Mirren - Queen Elizabeth II/ The Queen
Christian Bale / The Fighter
Christian Bale / Vice (2018)