Geçmişten günümüze Altın Küre adaylarının şaşırtan değişimi

5 ocak 2020'de sahiplerini bulacak 77'inci Altın Küre ödülleri öncesi Altın Küre adaylarının rol aldıkları yapımlarda canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri değişimler tekrar gündemde. Bu yıl Joaquin Phoenix, Joey King ve Nicole Kidman'ın rolleri için yaşadığı değişimler ön plana çıkılor. İşte geçmişten günümüze Altın Küre'ye aday gösterilen ünlü oyuncuların gerçek yaşamdaki halleri ve canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri dönüşüm.

Joaquin Phoenix / The Joker
Joaquin Phoenix
Nicole Kidman / Destroyer
Nicole Kidman
Joey King / The Act
Joey King
Renée Zellweger / Judy
Renée Zellweger
Tom Hanks / A Beautiful Day in the Neighborhood
Tom Hanks
Charlize Theron/ Bombshell
Charlize Theron

Russell Crowe / The Loudest Voice

Russell Crowe
Tobias Menzies / The Crown
Tobias Menzies
Olivia Colman / The Crown
Olivia Colman
Patricia Arquette / The Act
Patricia Arquette
Michelle Williams / Fosse/Verdon
Michelle Williams
Sacha Baron Cohen / The Spy
Sacha Baron Cohen
İşte çarpıcı makyaj değişimlerinden diğer örnekler
Natalie Portman
Natalie Portman - Jackie Kennedy /  Jackie
Cate Blanchett

Cate Blanchett - Queen Elizabeth / Elizabeth: The Golden Age
Gary Oldman in real life

Gary Oldman- Winston Churchill / Darkest Hour
Denzel Washington
Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.
James Franco

James Franco / Tommy Wiseau / The Disaster Artist
Sally Hawkins in real life

Sally Hawkins / The Shape of Water
Margot Robbie
Margot Robbie - Tonya Harding / I, Tonya
Allison Janney
Allison Janney / I, Tonya
Meryl Streep in real life
Meryl Streep - Florence Foster Jenkins / Florence Foster Jenkins
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds - Wade/Deadpool / Deadpool
Nicole Kidman
Nicole Kidman - Virginia Woolf / The Hours
Nicole Kidman / Lion
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio - Hugh Glass / The Revenant



Cate Blanchett / Bob Dylan / I'm Not There

Cate Blanchett - Katharine Hepburn / The Aviator
Eddie Redmayne
Eddie Redmayne - Lili Elbe / The Danish Girl
Eddie Redmayne -Stephen Hawking / The Theory of Everything
Rooney Mara

Rooney Mara - Lisbeth Salander / The Girl in the Dragon Tattoo

Heath Ledger

Heath Ledger - The Joker / The Dark Knight
Charlize Theron
Charlize Theron - Aileen Wuornos / Monster

Jared Leto

Jared Leto -Rayon / Dallas Buyers Club

Hilary Swank

Hilary Swank- Brandon Teena / Boys Don't Cry

Jack Lemmon
Jack Lemmon- Jerry / Some Like It Hot
Glenn Close
Glenn Close - Albert Nobbs / Albert Nobbs

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman - Michael Dorsey/Dorothy Michaels / Tootsie
Ben Kingsley
Ben Kinglsey as Mahtama Gandhi in Gandhi
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis / Lincoln

Alec Guiness

Alec Guiness / Star Wars: Episode IV
Linda Blair 


Linda Blair as Regan in The Exorcist
Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.- Kirk Lazarus / Tropic Thunder
Joan Cusack

Joan Cusack - Cyn / Working Girl

Robert DeNiro

Robert DeNiro / Taxi Driver
Joan Allen


Joan Allen - Pat Nixon / Nixon
Tom Cruise
Tom Cruise / Ron Kovic / Born on the Fourth of July


Judi Dench




Judi Dench -Queen Elizabeth I /Shakespeare in Love
Helen Mirren
Helen Mirren - Queen Elizabeth II/  The Queen
Christian Bale

Christian Bale / The Fighter
Christian Bale / Vice (2018)

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