Geçmişten günümüze Altın Küre adaylarının şaşırtan değişimi

5 ocak 2020'de sahiplerini bulacak 77'inci Altın Küre ödülleri öncesi Altın Küre adaylarının rol aldıkları yapımlarda canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri değişimler tekrar gündemde. Bu yıl Joaquin Phoenix, Joey King ve Nicole Kidman'ın rolleri için yaşadığı değişimler ön plana çıkılor. İşte geçmişten günümüze Altın Küre'ye aday gösterilen ünlü oyuncuların gerçek yaşamdaki halleri ve canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri dönüşüm.

Joaquin Phoenix / The Joker

Joaquin Phoenix

Nicole Kidman / Destroyer

Nicole Kidman

Joey King / The Act

Joey King

Renée Zellweger / Judy

Renée Zellweger

Tom Hanks / A Beautiful Day in the Neighborhood

Tom Hanks

Charlize Theron/ Bombshell

Charlize Theron

Russell Crowe / The Loudest Voice

Russell Crowe

Tobias Menzies / The Crown

Tobias Menzies

Olivia Colman / The Crown

Olivia Colman

Patricia Arquette / The Act

Patricia Arquette

Michelle Williams / Fosse/Verdon

Michelle Williams

Sacha Baron Cohen / The Spy

Sacha Baron Cohen

İşte çarpıcı makyaj değişimlerinden diğer örnekler

Natalie Portman

Natalie Portman - Jackie Kennedy / Jackie

Cate Blanchett





Cate Blanchett - Queen Elizabeth / Elizabeth: The Golden Age

Gary Oldman in real life





Gary Oldman- Winston Churchill / Darkest Hour

Denzel Washington

Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.

James Franco





James Franco / Tommy Wiseau / The Disaster Artist

Sally Hawkins in real life





Sally Hawkins / The Shape of Water

Margot Robbie

Margot Robbie - Tonya Harding / I, Tonya

Allison Janney

Allison Janney / I, Tonya

Meryl Streep in real life

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins / Florence Foster Jenkins

Ryan Reynolds





Ryan Reynolds - Wade/Deadpool / Deadpool

Nicole Kidman

Nicole Kidman - Virginia Woolf / The Hours

Nicole Kidman / Lion

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio - Hugh Glass / The Revenant









Cate Blanchett / Bob Dylan / I'm Not There

Cate Blanchett - Katharine Hepburn / The Aviator

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne - Lili Elbe / The Danish Girl

Eddie Redmayne -Stephen Hawking / The Theory of Everything

Rooney Mara

Rooney Mara - Lisbeth Salander / The Girl in the Dragon Tattoo

Heath Ledger

Heath Ledger - The Joker / The Dark Knight

Charlize Theron

Charlize Theron - Aileen Wuornos / Monster

Jared Leto

Jared Leto -Rayon / Dallas Buyers Club





Hilary Swank

Hilary Swank- Brandon Teena / Boys Don't Cry





Jack Lemmon

Jack Lemmon- Jerry / Some Like It Hot

Glenn Close

Glenn Close - Albert Nobbs / Albert Nobbs





Dustin Hoffman

Dustin Hoffman - Michael Dorsey/Dorothy Michaels / Tootsie

Ben Kingsley

Ben Kinglsey as Mahtama Gandhi in Gandhi

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis / Lincoln

Alec Guiness

Alec Guiness / Star Wars: Episode IV

Linda Blair







Linda Blair as Regan in The Exorcist

Robert Downey Jr.





Robert Downey Jr.- Kirk Lazarus / Tropic Thunder

Joan Cusack





Joan Cusack - Cyn / Working Girl

Robert DeNiro

Robert DeNiro / Taxi Driver

Joan Allen







Joan Allen - Pat Nixon / Nixon

Tom Cruise

Tom Cruise / Ron Kovic / Born on the Fourth of July







Judi Dench











Judi Dench -Queen Elizabeth I /Shakespeare in Love

Helen Mirren

Helen Mirren - Queen Elizabeth II/ The Queen

Christian Bale



Christian Bale / The Fighter