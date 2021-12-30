Gedikkaya Mağarası'ndan çıkan bulguların tarihi Göbeklitepe'den daha eski

Başkan Kepez, Gedikkaya Mağarası'nda 3 yıl süren kurtarma kazılarının son bulduğunu anlatarak, "İn Mağarası olarak tescillenmiş olan mağara, tamamen Sakarya Vadisi'ne hâkim bir konumda yer alır. Kabaca 65 hektarlık bir alanı kapsayan ve tescilli olan Gedikkaya (İnkaya) tepesi ve kuzey yamaçları üzerinde yoğun olarak Klasik Dönemlere ve Ortaçağ’a ait yapı kalıntıları ve Nekropol alanı yer alıyor. Mağaranın ağzı kuzeye bakar ve güney yönünde dağın içine girer. Mağaranın deniz seviyesinden yüksekliği 354 metredir. Bu mağarada çıkan bulgular Göbeklitepe'den daha eski olduğunu gösteriyor. Mağarada günümüzden önce 16 bin 500 yıl öncesi Epi Paleolitik Dönem'de ilk yerleşimler olmuş. İnsanların dünya üzerinde dolaşmaya başladığı ve yerleşik düzene geçtikleri ilk yerlerden" dedi.