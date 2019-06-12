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Gelecek üç yılın Oscar tarihleri açıklandı

ntv.com.tr

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi; 2020, 2021 ve 2022 Oscar törenlerinin tarihlerini belirledi. Akademi, gelecek yılın Oscar törenindeki oylama zamanı ile adayların açıklanacağı tarihi de duyurdu.

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    Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi önümüzdeki üç yılın ödül töreni tarihlerini belirledi.

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    Akademi, geçtiğimiz şubat ayında yapılan 91. Oscar Ödül Töreni sonrası 2020, 2021 ve 2022’de düzenlenecek törenlerin tarihlerini açıkladı. Buna göre 2020 Oscar’ı 9 Şubat’ta, 2021 Oscar’ı 28 Şubat’ta ve 2020 Oscar’ı da 27 Şubat’ta yapılacak.

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    Amerikan ABC kanalından canlı olarak yayınlanacak Oscar törenleri, 225 ülkeden aynı anda takip edilecek.

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    2020 OSCAR ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2020 OSCAR ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gelecek yıl 2 Ocak’ta başlayıp 7 Ocak’ta bitecek olan Oscar adayları oylamasından sonra 92. Oscar Ödülleri adayları 13 Ocak’ta açıklanacak.

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    Ardından ödül oylaması 30 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’ta bitecek ve 92. Oscar Ödülleri 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

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    ABC eğlence direktörü Karey Burke, geçen ay verdiği bir röportajda, 2020 Oscar Töreni’nin de tıpkı 2019 Oscar’ında olduğu gibi sunucusuz gerçekleşeceğini söyledi.

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