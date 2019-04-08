Geleneksel Uluslararası Yastık Savaşı Günü böyle kutlandı
Anadolu Ajansı
New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan Uluslararası Yastık Savaşı Günü bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
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Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı. Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.
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3İşte Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden yansıyan diğer kareler...
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