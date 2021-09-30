George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden aynı filmde

ntv.com.tr 30.09.2021 - 16:07 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 16:34
Hollywood’un iki usta ismi George Clooney (60) ve Brad Pitt'ten (57) yeni film projesi geliyor. Film, birden fazla stüdyo ve yayın kanalı arasında yaşanan ihale savaşı sonrası kendine Apple TV’de yer buldu.
İki ismin başrolleri paylaşacağı projeyi, Spider-Man: No Way Home filminin yönetmeni Jon Watts yönetecek.
Filmi, Clooney’nin yapım şirketi Smokehouse Pictures ile Pitt’in şirketi Plan B ortak bir çalışma ile ortaya çıkaracak.
The Hollywood Reporter'a göre Apple'ın, proje için Netflix, Sony ve Lionsgate'i yendiği bildirildi. Amazon, Annapurna, Universal, MGM ve Warner Bros'un da ihale savaşında yer aldığı da söylentiler arasında.
Hikaye, Clooney ve Pitt'in, ayrı ayrı işlerde çalışırken bir anda kendilerini aynı işte bulmaları neticesinde yollarının kesişmesine odaklanacak. Filmde Clooney ve Pitt’i tamirci rolünde göreceğiz.
Clooney ve Pitt, ilk kez birlikte rol aldıkları ve aralık ayında 20. yılını kutlayacak olan Ocean's Eleven (2001) filminden bu yana yakın arkadaşlar.
İkili, serinin devam filmi olan Ocean's Twelve (2004) ve Ocean's Thirteen (2007) ile Coen Kardeşler’in Burn After Reading (2008) filminde de birlikte rol almışlardı.
Pitt, Clooney'nin ilk yönetmenlik tecrübesi olan Confessions of a Dangerous Mind (2002) filminde de kısa bir rol almıştı.
Portfolyosuna Pitt ve Clooney’nin yeni projesini dahil eden Apple Original Films’in diğer projeleri arasında yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın yaptığı, başarılı oyuncu Will Smith’in başrolünde olduğu Emancipation filmi de yer alıyor.
Apple Original Films’te ayrıca yönetmenliğini Martin Scorsese'nin (78) yaptığı, başrollerinde yıldız oyuncular Leonardo DiCaprio (46) ve Robert De Niro’nun (78) yer aldığı Killers of the Flower Moon (2021) filmi de var.
Pitt'in şu anda post prodüksiyon aşamasında olan ve her ikisinin de 2022 yılında çıkması planlanan, Bullet Train ve Lost City of D isimli iki tane filmi var. Bullet Train, 8 Nisan 2022’de; Lost City of D ise 15 Nisan 2022’de gösterime girecek.
Amerikalı film yönetmeni Damian Chazelle (36), şu an Hollywood'un altın çağında geçen yeni filmi Babylon'u çekiyor. Filmin başrolünde Brad Pitt yer alıyor.
George Clooney (60) ise Julia Roberts (53), Kaitlyn Dever (24) ve Billie Lourd (29) ile birlikte, 2022’de gösterime girecek olan Ticket to Paradise filminde rol alacak.