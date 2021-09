George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden aynı filmde

Pitt'in şu anda post prodüksiyon aşamasında olan ve her ikisinin de 2022 yılında çıkması planlanan, Bullet Train ve Lost City of D isimli iki tane filmi var. Bullet Train, 8 Nisan 2022’de; Lost City of D ise 15 Nisan 2022’de gösterime girecek.

Amerikalı film yönetmeni Damian Chazelle (36), şu an Hollywood'un altın çağında geçen yeni filmi Babylon'u çekiyor. Filmin başrolünde Brad Pitt yer alıyor.