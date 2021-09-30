George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden aynı filmde

The Hollywood Reporter'a göre Apple'ın, proje için Netflix, Sony ve Lionsgate'i yendiği bildirildi. Amazon, Annapurna, Universal, MGM ve Warner Bros'un da ihale savaşında yer aldığı da söylentiler arasında.

Hikaye, Clooney ve Pitt'in, ayrı ayrı işlerde çalışırken bir anda kendilerini aynı işte bulmaları neticesinde yollarının kesişmesine odaklanacak. Filmde Clooney ve Pitt’i tamirci rolünde göreceğiz.