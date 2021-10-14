George Clooney'den yeni bir Batman itirafı

Her fırsatta 1997 yapımı yapımı Batman ve Robin filmini ve kendisinin Batman'i canlandırmasını eleştiren George Clooney, yeni bir pişmanlık açıklaması yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 10:42

George Clooney'den yeni bir Batman itirafı - 1

Ünlü aktör George Clooney; Ben Affleck, Lily Rabe ve Tye Sheridan ile başrolleri paylaştığı The Tender Bar adlı yeni filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

60 yaşındaki Amerikalı oyuncu, People dergisine verdiği röportajda, yeni filminin yanı sıra Batman karakterini canlandırdığı 1997 yapımı Batman ve Robin filmi hakkında da konuştu.  

George Clooney'den yeni bir Batman itirafı - 2

“Gişe rekorları kıran filmler mi yoksa karakter filmleri mi” diye sorulduğunda Clooney, “Bir süper kahraman filmi yaptım ve çok kötü batırdım, dolayısıyla beni o sete yaklaştırmazlar artık” diye cevap verdi.

George Clooney'den yeni bir Batman itirafı - 3

Bu, Clooney’nin Batman ve Robin filmiyle ilgili ilk itirafı değildi. Ünlü oyuncu, çoğu kişinin tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi olduğunu düşündüğü Batman ve Robin’i eşi Amal Clooney’e yasakladığını anlatmıştı. Variety röportajında Clooney'nin eşi Amal, "i izlememe izin vermiyor" derken, Clooney de "Bazı filmler söz konusu olduğunda 'Eşimin bana biraz saygı duymasını istiyorum' diyorum" diye eklemişti.

George Clooney'den yeni bir Batman itirafı - 4

Clooney, Chris O'Donnell ve Alicia Silverstone'la birlikte oynadığı ve Joel Schumacher'in yönettiği kötü şöhretli filmde süper kahramanı canlandırmıştı. Oyuncu, daha önce projeyi "para israfı" olarak nitelendirmişti.

George Clooney'den yeni bir Batman itirafı - 5
Clooney geçen yıl verdiği bir röportajda da karaktere daha sonra hayat veren ancak kendisinin oynamaması için ikna etmeye çalıştığı Ben Affleck'le ilgili konuşmuş, şunları söylemişti: “Ben Affleck beni dinlemedi ve harika bir iş çıkardı, yanılmıştım. Fakat sadece deneyimimle bilgeliğimi aktarabildim ve ‘Kostümünde meme ucu olmasın' dedim.”

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