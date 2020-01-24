George R.R. Martin: Finali film yapma teklifi kabul edilmedi
George R.R. Martin, Game of Thrones'un finaline dair yeni bir açıklama yaptı. Usta yazar, finali film yapma fikirlerinin HBO tarafından kabul edilmediğini aktardı.
24.01.2020 - 09:32
Game of Thrones, geçen yılın mayıs ayında sona erdi ancak hayranları dizinin son sezonu hakkında tam olarak fikir birliğine varamadı.
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin dizi yapımcılarının seçtiği yoldan tamamen farklı bir sonla bitebileceğini söyleyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
Yazar George R.R. Martin Welt’le yaptığı söyleşide diziyi 7. sezondan sonra aslında bir film üçlemesi şeklinde bitirmek istediklerini ve bu konuyu David Benioff ve Dan Weiss’la sıkça konuştuklarını ancak fikrin HBO tarafından reddedildiğini açıkladı.
Martin’in aktardıklarına göre HBO’nun filmleri reddetme sebebi sinema filmleri değil televizyon dizileri üretmek istemeleri olduğu ifade edildi.
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