George R.R. Martin: Finali film yapma teklifi kabul edilmedi

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin dizi yapımcılarının seçtiği yoldan tamamen farklı bir sonla bitebileceğini söyleyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Yazar George R.R. Martin Welt’le yaptığı söyleşide diziyi 7. sezondan sonra aslında bir film üçlemesi şeklinde bitirmek istediklerini ve bu konuyu David Benioff ve Dan Weiss’la sıkça konuştuklarını ancak fikrin HBO tarafından reddedildiğini açıkladı.