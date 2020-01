George R.R. Martin: Finali film yapma teklifi kabul edilmedi

Game of Thrones, geçen yılın mayıs ayında sona erdi ancak hayranları dizinin son sezonu hakkında tam olarak fikir birliğine varamadı.

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin dizi yapımcılarının seçtiği yoldan tamamen farklı bir sonla bitebileceğini söyleyerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.