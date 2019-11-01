George R.R. Martin: Kitap bitmeden House of the Dragon için senaryo yazmayacağım

Usta yazar şu ifadeleri kullandı: “(House of the Dragon’a) bir dereceye kadar dahil olmayı umuyorum. Kim bilir, eğer işler yolunda giderse Game of Thrones’un ilk 4 sezonunda yaptığım gibi birkaç bölümün senaryosunu bile yazabilirim”



71 yaşındaki Martin yine de önceliğinin Winds of Winter’ı bitirip teslim etmek olduğunu vurguladı.





