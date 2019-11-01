George R.R. Martin: Kitap bitmeden House of the Dragon için senaryo yazmayacağım

01.11.2019 - 09:50
Naomi Watts’lı Game of Thrones projesinin iptal edildiği bunun yerine Targaryen Hanedanı’na odaklanacak 10 bölümlük House of the Dragon’a yeşil ışık yakıldığı açıklandı.
Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği George R.R. Martin, bloğunda kaleme aldığı yazıda, serinin uzun zamandır beklenen yeni kitabı The Winds of Winter’ı bitirmeden House of the Dragon için senaryo yazmayacağını belirtti.
Usta yazar şu ifadeleri kullandı: “(House of the Dragon’a) bir dereceye kadar dahil olmayı umuyorum. Kim bilir, eğer işler yolunda giderse Game of Thrones’un ilk 4 sezonunda yaptığım gibi birkaç bölümün senaryosunu bile yazabilirim”
71 yaşındaki Martin yine de önceliğinin Winds of Winter’ı bitirip teslim etmek olduğunu vurguladı.
House of the Dragon George R.R. Martin’in Fire & Blood adlı kitabından uyarlanacak. Dizi Game of Thrones’taki olaylardan 300 yıl öncesini, Targaryen Hanedanı’nın hikayesini anlatacak.