George R.R. Martin'den Kanlı Düğün (Red Wedding) itirafı

03.04.2020 - 12:18
Game of Thrones yazarı George R.R. Martin, dizinin ünlü Kanlı Düğün (Red Wedding) sahnesinde cameo yapmak istediğini açıkladı.
Sosyal izolasyonu fırsata çeviren George R.R. Martin The Winds of Winter'ı yazıyor (Tıkla oku)
Martin, web sitesindeki bir blog yazısında, Game of Thrones'a her zaman bir cameo yapmak istediğini ve birkaç kez bunun yolunu bulmaya çalıştığını itiraf etti.
Denemelerinden en önemlisinin Kanlı Düğün'de korkunç bir şekilde ölmek olduğunu söyleyen 71 yaşındaki yazar, böyle bir sahnenin izleyicileri o anın etkisinde çıkarabileceği ihtimali yüzünden vaçgeçildiğini açıkladı.
Kanlı Düğün'de (Red Wedding) Robb Stark; Stark'ın eşi, annesi Catelyn Stark da dahil olmak üzere hemen hemen bütün davetliler, düğün bandosu kılığına girmiş askerler tarafından katledilmişti. Bu olay, Kuzey isyanının da sonu olmuştu.