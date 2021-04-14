Georgia'dan kaçan kaçana: Will Smith yeni filminin çekim yerini değiştirdi

Hollywood yıldızı Will Smith ve ünlü yönetmen Antoine Fuqua, Georgia eyaletindeki yeni seçim kanuna tepki olara yeni filmleri Emancipation'ın çekim yerini değiştireceklerini açıkladı.

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14.04.2021 - 08:01

ABD'nin Georgia eyaletindeki yeni seçim kanunu tartışma yaratmaya devam ediyor. Söz konusu kanunu gerekçe gösteren Hollywood yıldızı Will Smith ve ünlü yönetmen Antoine Fuqua, yeni filmleri Emancipation'ın 21 Haziran'da Georgia'da başlaması planlanan çekimlerinin başka bir eyalete taşınacağını duyurdu.

Independent Türkçe'nin haberinea göre; 12 Nisan'da yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Seçmenlerin erişimini kısıtlamak için tasarlanmış gerici seçim kanunu çıkaran bir yönetime ekonomik destek sağlarsak vicdanımız sızlar. Ne yazık ki filmin prodüksiyonunu Georgia'dan başka bir eyalete taşımaya mecbur hissediyoruz.





Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp'in imzaladığı seçim kanuna göre artık posta yoluyla oy kullanmak isteyenlerin fotoğraflı kimliğinin kopyasını da oy pusulasıyla birlikte zarfa koyması gerekiyor.

Bununla birlikte Georgia vergi indirimleri, düşük maliyetler ve hava koşulları sayesinde son yıllarda ABD film endüstrisinin önemli bir merkezi haline gelmişti.

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26 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden, yeni seçim kanunundan dolayı şirketlerin eyalete karşı harekete geçmesi için çağrıda bulunmuştu.Aynı gün Logan: Wolverine (Logan) ve Asfaltın Kralları (Le Mans '66) gibi filmlerin yönetmeni James Mangold, artık "Georgia'da film çekmeyeceğini" söylemişti. Star Wars serisinin yıldızı Mark Hamill de Mangold'a katıldığını belirtmişti.





Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (Major League Baseball - MLB), daha önce Georgia'nın merkezi Atlanta şehrinde oynanması planlanan 2021 All-Star maçının başka bir yerde yapılacağını açıklamıştı.





Coca-Cola'nın CEO'su James Quincey de şöyle konuşmuştu: Çok net ve açık bir biçimde Georgia seçim yasasının sonucuna dair hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek istiyoruz. Bunun üzerine eski ABD Başkanı Donald Trump, MLB'yi ve Coca-Cola'yı eleştirmişti. Trump destekçileri, Coca-Cola'yı boykot edeceklerini açıklamıştı.