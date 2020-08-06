Gerçek gibi görünen sulu boya resimler

Brezilyalı sanatçı Marcos Beccari, fotoğraftan ayırt edilemeyen gerçekçi sulu boya resimleriyle dikkat çekiyor. Sao Paulo’da doğan, hem felsefe hem de grafik tasarım eğitimi alan 33 yaşındaki Beccari, sosyal medya hesabında yayınladığı denizde kadınlar temalı resimlerine binlerce beğeni alıyor. İşte Beccari'nin, her biri birer tatil fotoğrafı gibi görünen gerçekçi resimleri...
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06.08.2020 - 09:57| Son Güncelleme : 06.08.2020 - 10:00
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