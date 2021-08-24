Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları)
ABD'de iki haftadır zirvede yer alan Gerçek Kahraman (Free Guy) filmi Türkiye'de de liderliğini sürdürdü. Film bu hafta 21 kişi tarafından izlenerek 547 bin lira hasılat yaptı. İşte 20-22 Ağustos haftası gişe rakamları...
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