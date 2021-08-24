Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları)

ABD'de iki haftadır zirvede yer alan Gerçek Kahraman (Free Guy) filmi Türkiye'de de liderliğini sürdürdü. Film bu hafta 21 kişi tarafından izlenerek 547 bin lira hasılat yaptı. İşte 20-22 Ağustos haftası gişe rakamları...

24.08.2021 - 08:00

Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 1
Şeflerin Şefi

117.047 TL
Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 2
The Suicide Squad: İntihar Timi

202.324 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 3
Demon Slayer: Mugen Treni

225.936 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 4
Zamanda Tutsak

228.981 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 5
Zihin Gezgini

342.361 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 6
Hızlı ve Öfkeli 9

310.168 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 7
Spiral: Testere Devam Ediyor

380.513 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 8
Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ

362.092 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 9
Paw Patrol Filmi

407.921 TL


Gerçek Kahraman Türkiye'de de lider (20-22 Ağustos haftası gişe rakamları) - 10
Gerçek Kahraman

547.107 TL


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