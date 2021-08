Paw Patrol Filmi (Paw Patrol: The Movie), 12 bin 575 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ (The Croods: A New Age) animasyonu ise 10 bin 807 seyirciyle üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan Spiral: Testere Devam Ediyor (Spiral: From the Book of Saw) ise 9 bin 117 seyirciyle hafta sonunu dördüncü sırada kapattı.