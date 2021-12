Giriş ücreti 25 bin pound: Disneyland'ın özel hizmeti Club 33

Her gün yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği Disneyland, çocuklar ve gençler için muhteşem bir cazibe merkezi. ABD'li yapımcı Walt Disney'in kurduğu bu park, aynı zamanda önemli bir turizm noktası. Çocuklar filmlerini izledikleri Walt Disney karakterleri ile oyunlar oynayıp fotoğraf çektirebiliyor ve devasa oyuncaklarda eğlenebiliyor ama ebeveynleri için her zaman aynı şeyi söylemek pek mümkün olmuyor. Ancak bu durum özellikle zengin ve ünlü olanlar için geçerli değil.