Gişe kaybının 6 milyar dolar olması bekleniyor





ABD'de sinemaların çok büyük bir kısmı hala kapalıyken gelen Box Office raporları salgın sebebiyle yaşanan yıllık kaybın boyutlarını ortaya koyuyor.

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06.06.2020 - 12:39

Georgia, Texas gibi bazı eyaletlerde özellikle bağımsız sinemalar açılmış olsa da ABD genelinde sinemaların çok büyük kısmı hala salgın sebebiyle kapalı durumda. Ülke genelinde sinemaların açılması için işaret edilen temmuz ayında sinema faaliyetlerinin yeniden aktif olup olamayacağı belirsizliğini korurken, araştırma firması MoffettNathanson'ın raporu salgının ABD gişesinde yol açtığı yıllık maddi tahribat ile ilgili ipuçları veriyor.

Variety'nin detaylarını paylaştığı rapora göre, 2019'da yıllık toplam 11,4 milyar dolar olan ABD gişesinin, 2020'de 5,5 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da salgın sebebiyle senelik gişe kaybının yaklaşık 6 milyar dolar civarında olması demek.

Üstelik bu rapor, sinemaların temmuz ayında açılacağı ön şartının ışığında hazırlandığı için salonların açılmasının gecikmesi durumunda çok daha büyük bir maddi kayıptan söz ediyor olabiliriz.

Bu öngörüyü etkileyebilecek bir diğer faktör ise, stüdyoların pandemi döneminde bazı filmlerini dijital gösterime sokarak PVOD olarak seyircilere sunmasının ilerleyen dönemlerde de süren bir eğilime dönüşmesi olarak gösteriliyor.







Dünya genelinde olduğu gibi ABD'de de 17 Temmuz'da gösterime girecek Tenet ve 24 Temmuz'da vizyon girmesi planlanan Mulan ile salgın sonrası yeni sinema döneminin başlaması umut ediliyor.