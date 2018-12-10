Gişede animasyon dönemi (ABD Box Office rakamları / 7-9 Aralık 2018)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Ralph Breaks the Internet (Ralph ve İnternet) bütün filmleri geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Listenin zirvesinde 2 animasyon filmi olması dikkat çekti. İşte ABD'de 7 - 9 Aralık 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...
1
Widows 3.1 milyon dolar
2
The Possession of Hannah Grace $3.2 milyon dolar
3
Robin Hood 3.6 milyon dolar
4
Green Book 3.9 milyon dolar
5
Instant Family 5.6 milyon dolar
6
Bohemian Rhapsody 6 milyon dolar
7
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 6.8 milyon dolar