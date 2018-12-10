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Gişede animasyon dönemi (ABD Box Office rakamları / 7-9 Aralık 2018)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Ralph Breaks the Internet (Ralph ve İnternet) bütün filmleri geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Listenin zirvesinde 2 animasyon filmi olması dikkat çekti. İşte ABD'de 7 - 9 Aralık 2018'de gişenin zirvesine yerleşen filmler...

  • 1

    Widows 3.1 milyon dolar
  • 2

    The Possession of Hannah Grace $3.2 milyon dolar
  • 3

    Robin Hood 3.6 milyon dolar
  • 4

    Green Book 3.9 milyon dolar
  • 5

    Instant Family 5.6 milyon dolar
  • 6

    Bohemian Rhapsody 6 milyon dolar
  • 7

    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 6.8 milyon dolar
  • 8

    Creed II 10.3 milyon dolar
  • 9

    The Grinch 15.2 milyon dolar
  • 10

    Ralph Breaks the Internet 16.1 milyon dolar
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