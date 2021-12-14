Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye)

Gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan Aykut Enişte 2, 119 bin 409 seyirciyle Box Office Türkiye gişe liderliğine sürdürdü. Yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan yapım, on günde toplam 397 bin 508 seyirciye ulaştı. İşte 10-12 Aralık 2021 Türkiye gişe rakamları...

Haberler 14.12.2021 - 10:17

Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 1

Lain

Hasılat: 171.247 Seyirci: 7.406

Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 2

Matrix

Hasılat: 342.305 Seyirci: 8.383


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 3

İntikam Vakti

Hasılat: 219.315 Seyirci: 8.794


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 4

Gucci Ailesi

Hasılat: 329.135 Seyirci: 9.730


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 5

Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi

Hasılat: 279.049 Seyirci: 13.212


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 6

Resident Evil: Raccoon Şehri

Hasılat: 369.046 Seyirci: 15.535


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 7

Clifford Büyük Kırmızı Köpek

Hasılat: 407.329 Seyirci: 17.433


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 8

Enkanto: Sihirli Dünya

Hasılat: 1.221.250 Seyirci: 51.845


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 9

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

Hasılat: 2.612.127 Seyirci: 109.208


Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye) - 10

Aykut Enişte 2

Hasılat: 3.000.544 Seyirci: 119.409


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