Gişede Aykut Enişte 2 liderliği devam ediyor (10-12 Aralık 2021 Box Office Türkiye)

Haberler 14.12.2021 - 10:17
Lain
Hasılat: 171.247 Seyirci: 7.406
Matrix
Hasılat: 342.305 Seyirci: 8.383
İntikam Vakti
Hasılat: 219.315 Seyirci: 8.794
Gucci Ailesi
Hasılat: 329.135 Seyirci: 9.730
Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi
Hasılat: 279.049 Seyirci: 13.212
Resident Evil: Raccoon Şehri
Hasılat: 369.046 Seyirci: 15.535
Clifford Büyük Kırmızı Köpek
Hasılat: 407.329 Seyirci: 17.433
Enkanto: Sihirli Dünya
Hasılat: 1.221.250 Seyirci: 51.845
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi
Hasılat: 2.612.127 Seyirci: 109.208
Aykut Enişte 2
Hasılat: 3.000.544 Seyirci: 119.409