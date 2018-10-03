Gişede başarılı olan filme teşvik (1 milyon şartı)

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor.

2 Sinema sahasında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan kanun taslağında sinemaya katkı sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.

3 Kanın taslağına göre, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarına teşvikler verilecek. Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak

4 Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Türkiye'ye yabancı film yapımcılarını çekmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Türkiye'de film çekecek olan yabancı yapımcılar, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabilecek.

5 Öte yandan vatandaşların en çok şikayet ettikleri film öncesi uzun reklam gösterimlerine sınırlama geliyor. Artık film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek.

6 1 Recep İvedik 5 7.437.050

2 Recep İvedik 4 7.369.098

3 Düğün Dernek 6.980.070

4 Fetih 1453 6.572.618

5 Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364

6 Ayla 5.588.903

7 Aile Arasında 5.288.801

8 Arif v 216 4.968.462

9 Recep İvedik 2 4.333.144

10 Recep İvedik 4.301.693

7 11 Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567

12 Ailecek Şaşkınız 4.034.858

13 G.O.R.A. Warner Bros. 4.001.711

14 Eyyvah Eyvah 2 3.947.988

15 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 3.842.535

16 Babam ve Oğlum 3.839.883

17 Mucize (2015) 3.737.605

18 A.R.O.G 3.707.086

19 Dağ 2 3.600.000

20 New York'ta Beş Minare 3.474.495

8 21 Eyyvah Eyvah 3 3.414.212

22 Recep İvedik 3 3.326.084

23 Vizontele 3.308.120

24 Vizontele Tuuba 2.894.802

25 Celal ile Ceren 2.853.772

26 Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016

27 Issız Adam 2.788.550

28 Evim Sensin 2.703.241

29 Organize İşler 2.618.244

30 Hababam Sınıfı Askerde 2.587.824

9 31 Eşkıya 2.571.133

32 Güneşi Gördüm 2.566.435

33 Kahpe Bizans 2.472.162

34 Eyyvah Eyvah 2.459.815

35 Nefes: Vatan Sağolsun 2.436.780

36 Aşk Tesadüfleri Sever 2.418.090

37 Yahşi Batı 2.323.061

38 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine 2.315.902

39 Allah'ın Sadık Kulu: Barla 2.227.113

40 Pek Yakında 2.187.278

10 41 Kelebeğin Rüyası 2.167.456

42 Selam 2.145.545

43 Av Mevsimi 2.116.192

44 Deliha 2 2.106.154

45 Kardeşim Benim 2.070.949

46 Hababam Sınıfı 3,5 2.068.165

47 Yol Arkadaşım 2.060.866

48 Beyaz Melek 2.032.885

49 Kurtlar Vadisi: Filistin 2.028.057

50 Dedemin Fişi 2.015.665

11 51 Kabadayı 2.002.631

52 Osman Pazarlama 1.983.777

53 Berlin Kaplanı 1.983.077

54 Kocan Kadar Konuş 1.930.677

55 Görümce 1.914.199

56 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.828.311

57 Olanlar Oldu 1.811.081

58 Asmalı Konak - Hayat 1.791.396

59 Sümela'nın Şifresi Temel 1.731.519

60 Unutursam Fısılda 1.720.895

12 61 Hokkabaz 1.710.212

62 Selam: Bahara Yolculuk 1.683.497

63 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 1.666.330

64 O Şimdi Asker 1.657.051

65 Deliha UIP 1.596.119

66 Sen Kimsin? 1.592.471

67 Birleşen Gönüller 1.589.135

68 Hababam Sınıfı Merhaba 1.581.457

69 Bana Masal Anlatma 1.576.979

70 Hükümet Kadın 2 1.530.071

13 71 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 1.507.603

72 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 1.483.848

73 Delibal Warner Bros. 1.465.092

74 Osmanlı Cumhuriyeti 1.423.303

75 Patron Mutlu Son İstiyor 1.415.960

76 Kolpaçino 3.Devre 1.412.639

77 Aşk Sana Benzer 1.406.620

78 Hükümet Kadın 1.401.665

79 Benim Dünyam 1.382.471

80 İncir Reçeli 2 1.378.517

14 81 İkimizin Yerine 1.373.260

82 Çakallarla Dans 4 1.351.247

83 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907

84 Komser Şekspir 1.331.462

85 Güle Güle 1.275.967

86 Hadi İnşallah 1.255.390

87 Maskeli Beşler: Irak 1.239.902

88 Her Şey Çok Güzel Olacak 1.239.015

89 Propaganda 1.238.878

90 Ekşi Elmalar 1.237.921