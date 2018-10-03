Gişede başarılı olan filme teşvik (1 milyon şartı)
Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak. Peki Türkiye'de 1 milyon seyirciyi aşan yerli filmler hangileri? İşte teşvik detayları ve barajı aşan filmlerin listesi...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor.
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Sinema sahasında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan kanun taslağında sinemaya katkı sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.
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Kanın taslağına göre, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarına teşvikler verilecek. Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak
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Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Türkiye'ye yabancı film yapımcılarını çekmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Türkiye'de film çekecek olan yabancı yapımcılar, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabilecek.
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Öte yandan vatandaşların en çok şikayet ettikleri film öncesi uzun reklam gösterimlerine sınırlama geliyor. Artık film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek.
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1 Recep İvedik 5 7.437.050 2 Recep İvedik 4 7.369.098 3 Düğün Dernek 6.980.070 4 Fetih 1453 6.572.618 5 Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364 6 Ayla 5.588.903 7 Aile Arasında 5.288.801 8 Arif v 216 4.968.462 9 Recep İvedik 2 4.333.144 10 Recep İvedik 4.301.693
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11 Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567 12 Ailecek Şaşkınız 4.034.858 13 G.O.R.A. Warner Bros. 4.001.711 14 Eyyvah Eyvah 2 3.947.988 15 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 3.842.535 16 Babam ve Oğlum 3.839.883 17 Mucize (2015) 3.737.605 18 A.R.O.G 3.707.086 19 Dağ 2 3.600.000 20 New York'ta Beş Minare 3.474.495
51 Kabadayı 2.002.631 52 Osman Pazarlama 1.983.777 53 Berlin Kaplanı 1.983.077 54 Kocan Kadar Konuş 1.930.677 55 Görümce 1.914.199 56 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.828.311 57 Olanlar Oldu 1.811.081 58 Asmalı Konak - Hayat 1.791.396 59 Sümela'nın Şifresi Temel 1.731.519 60 Unutursam Fısılda 1.720.895
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61 Hokkabaz 1.710.212 62 Selam: Bahara Yolculuk 1.683.497 63 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 1.666.330 64 O Şimdi Asker 1.657.051 65 Deliha UIP 1.596.119 66 Sen Kimsin? 1.592.471 67 Birleşen Gönüller 1.589.135 68 Hababam Sınıfı Merhaba 1.581.457 69 Bana Masal Anlatma 1.576.979 70 Hükümet Kadın 2 1.530.071
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71 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 1.507.603 72 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 1.483.848 73 Delibal Warner Bros. 1.465.092 74 Osmanlı Cumhuriyeti 1.423.303 75 Patron Mutlu Son İstiyor 1.415.960 76 Kolpaçino 3.Devre 1.412.639 77 Aşk Sana Benzer 1.406.620 78 Hükümet Kadın 1.401.665 79 Benim Dünyam 1.382.471 80 İncir Reçeli 2 1.378.517
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81 İkimizin Yerine 1.373.260 82 Çakallarla Dans 4 1.351.247 83 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907 84 Komser Şekspir 1.331.462 85 Güle Güle 1.275.967 86 Hadi İnşallah 1.255.390 87 Maskeli Beşler: Irak 1.239.902 88 Her Şey Çok Güzel Olacak 1.239.015 89 Propaganda 1.238.878 90 Ekşi Elmalar 1.237.921
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91 Su ve Ateş 1.215.086 92 Dedemin İnsanları 1.204.183 93 Anadolu Kartalları 1.195.129 94 Sınav 1.161.226 95 Çok Filim Hareketler Bunlar 1.141.844 96 Neşeli Hayat 1.125.601 97 Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318 98 Mustafa Warner Bros. 1.101.014 99 Son Osmanlı: Yandım Ali 1.087.570 100 Neredesin Firuze 1.064.162