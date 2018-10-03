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Gişede başarılı olan filme teşvik (1 milyon şartı)

Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak. Peki Türkiye'de 1 milyon seyirciyi aşan yerli filmler hangileri? İşte teşvik detayları ve barajı aşan filmlerin listesi...

  • 1

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene tamamlanan yeni Sinema Kanunu Taslağı bu ay Meclis gündemine geliyor.
  • 2

    Sinema sahasında faaliyet gösteren yönetmen, senarist, oyuncu ve yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan kanun taslağında sinemaya katkı sağlayacak düzenlemeler yer alıyor.
  • 3

    Kanın taslağına göre, gişede başarılı olan ve ekonomik katkı sağlayan filmlerin yapımcılarına teşvikler verilecek. Bir milyon ve üzeri seyirciye ulaşan yerli filmlerin yapımcıları, bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere sağladıkları eğlence vergisinin yüzde 25'i nispetinde destek alacak
  • 4

    Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Türkiye'ye yabancı film yapımcılarını çekmek için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede Türkiye'de film çekecek olan yabancı yapımcılar, ülkemizde harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarını geri alabilecek.
  • 5

    Öte yandan vatandaşların en çok şikayet ettikleri film öncesi uzun reklam gösterimlerine sınırlama geliyor. Artık film öncesi en fazla 15 dakika reklam gösterilebilecek.
  • 6

    1 Recep İvedik 5 7.437.050
    2 Recep İvedik 4 7.369.098
    3 Düğün Dernek 6.980.070
    4 Fetih 1453 6.572.618
    5 Düğün Dernek 2: Sünnet 6.073.364
    6 Ayla 5.588.903
    7 Aile Arasında 5.288.801
    8 Arif v 216 4.968.462
    9 Recep İvedik 2 4.333.144
    10 Recep İvedik 4.301.693
  • 7

    11 Kurtlar Vadisi: Irak 4.256.567
    12 Ailecek Şaşkınız 4.034.858
    13 G.O.R.A. Warner Bros. 4.001.711
    14 Eyyvah Eyvah 2 3.947.988
    15 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 3.842.535
    16 Babam ve Oğlum 3.839.883
    17 Mucize (2015) 3.737.605
    18 A.R.O.G 3.707.086
    19 Dağ 2 3.600.000
    20 New York'ta Beş Minare 3.474.495
  • 8

    21 Eyyvah Eyvah 3 3.414.212
    22 Recep İvedik 3 3.326.084
    23 Vizontele 3.308.120
    24 Vizontele Tuuba 2.894.802
    25 Celal ile Ceren 2.853.772
    26 Çalgı Çengi İkimiz 2.798.016
    27 Issız Adam 2.788.550
    28 Evim Sensin 2.703.241
    29 Organize İşler 2.618.244
    30 Hababam Sınıfı Askerde 2.587.824
  • 9

    31 Eşkıya 2.571.133
    32 Güneşi Gördüm 2.566.435
    33 Kahpe Bizans 2.472.162
    34 Eyyvah Eyvah 2.459.815
    35 Nefes: Vatan Sağolsun 2.436.780
    36 Aşk Tesadüfleri Sever 2.418.090
    37 Yahşi Batı 2.323.061
    38 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine 2.315.902
    39 Allah'ın Sadık Kulu: Barla 2.227.113
    40 Pek Yakında 2.187.278
  • 10

    41 Kelebeğin Rüyası 2.167.456
    42 Selam 2.145.545
    43 Av Mevsimi 2.116.192
    44 Deliha 2 2.106.154
    45 Kardeşim Benim 2.070.949
    46 Hababam Sınıfı 3,5 2.068.165
    47 Yol Arkadaşım 2.060.866
    48 Beyaz Melek 2.032.885
    49 Kurtlar Vadisi: Filistin 2.028.057
    50 Dedemin Fişi 2.015.665
  • 11

    51 Kabadayı 2.002.631
    52 Osman Pazarlama 1.983.777
    53 Berlin Kaplanı 1.983.077
    54 Kocan Kadar Konuş 1.930.677
    55 Görümce 1.914.199
    56 Ali Baba ve 7 Cüceler 1.828.311
    57 Olanlar Oldu 1.811.081
    58 Asmalı Konak - Hayat 1.791.396
    59 Sümela'nın Şifresi Temel 1.731.519
    60 Unutursam Fısılda 1.720.895
  • 12

    61 Hokkabaz 1.710.212
    62 Selam: Bahara Yolculuk 1.683.497
    63 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 1.666.330
    64 O Şimdi Asker 1.657.051
    65 Deliha UIP 1.596.119
    66 Sen Kimsin? 1.592.471
    67 Birleşen Gönüller 1.589.135
    68 Hababam Sınıfı Merhaba 1.581.457
    69 Bana Masal Anlatma 1.576.979
    70 Hükümet Kadın 2 1.530.071
  • 13

    71 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 1.507.603
    72 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 1.483.848
    73 Delibal Warner Bros. 1.465.092
    74 Osmanlı Cumhuriyeti 1.423.303
    75 Patron Mutlu Son İstiyor 1.415.960
    76 Kolpaçino 3.Devre 1.412.639
    77 Aşk Sana Benzer 1.406.620
    78 Hükümet Kadın 1.401.665
    79 Benim Dünyam 1.382.471
    80 İncir Reçeli 2 1.378.517
  • 14

    81 İkimizin Yerine 1.373.260
    82 Çakallarla Dans 4 1.351.247
    83 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1.332.907
    84 Komser Şekspir 1.331.462
    85 Güle Güle 1.275.967
    86 Hadi İnşallah 1.255.390
    87 Maskeli Beşler: Irak 1.239.902
    88 Her Şey Çok Güzel Olacak 1.239.015
    89 Propaganda 1.238.878
    90 Ekşi Elmalar 1.237.921
  • 15

    91 Su ve Ateş 1.215.086
    92 Dedemin İnsanları 1.204.183
    93 Anadolu Kartalları 1.195.129
    94 Sınav 1.161.226
    95 Çok Filim Hareketler Bunlar 1.141.844
    96 Neşeli Hayat 1.125.601
    97 Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318
    98 Mustafa Warner Bros. 1.101.014
    99 Son Osmanlı: Yandım Ali 1.087.570
    100 Neredesin Firuze 1.064.162
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