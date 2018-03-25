Gişede en başarılı 5 Çağan Irmak filmi

Çağan Irmak'ın başrolünde Engin Akyürek'in yer aldığı gerilim türündeki yeni filmi Çocuklar Sana Emanet, cuma günü izleyiciyle buluştu. Bu vesileyle, izleyiciyle özel bir bağı olan yönetmenin sinemada en çok izlenen filmlerini yeniden hatırlayalım. (Kaynak: Box Office Türkiye)
1
Nadide Hayat - Toplam seyirci: 784.305
Çağan Irmak'ın, başrolünde Demet Akbağ'ın yer aldığı filmi Nadide Hayat, ellili yaşlarında hayatının yönünü değiştirmeye karar veren Nadide'nin hikâyesini ele alıyor. Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı, Irmak imzalı bir "kendini iyi hisset" filmi olan Nadide Hayat, toplamda bir milyon barajına yaklaşmış ve 784.305 biletli seyirci tarafından izlenmişti.
2
Dedemin İnsanları - Toplam seyirci: 1.204.183
Oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Hümeyra, Mert Fırat, Yiğit Özşener, Ezgi Mola ve Zafer Algöz gibi isimleri bulunduran Dedemin İnsanları, Çağan Irmak'ın filmografisinde gördüğümüz genel gişe performansı şablonunda olduğu gibi, ilk hafta sonunda 164.501 seyirci tarafından izlense de toplamda bir milyon seyirciyi kolaylıkla aşmayı başarmıştı.
3
Unutursam Fısılda - Toplam seyirci: 1.720.895
Çağan Irmak'ın bir kez daha dönem hikâyesi anlattığı Unutursam Fısılda, yönetmenin filmlerinden alışık olduğumuz gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken toplamda 1.720.895 biletli seyirci tarafından izlenerek büyük başarı yakalamıştı.
4
Issız Adam - Toplam seyirci: 2.788.550
Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın başrolünde yer aldığı Çağan Irmak'ın beşinci uzun metrajı Issız Adam, ilk hafta sonunda sadece 55.987 seyirci tarafından izlenmiş fakat sinemaseverlerin birbirilerine önerileriyle film toplamda 2.788.550 seyirciye ulaşmıştı.
5
Babam ve Oğlum - Toplam seyirci: 3.839.883
Irmak'ın sinemadaki ilk büyük çıkışı, yönetmenin şu ana kadarki kariyerinin de en başarılı işi oldu diyebiliriz. Yönetmenin sıkça beraber çalıştığı isimlerden kurulu dev oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesi ile Babam ve Oğlum, dile kolay tam 81 hafta sinemalarda gösterildi. İlk hafta sonunda sadece 35 bin kişi tarafından izlenen film, kulaktan kulağa müthiş bir hızla yayıldı ve toplamda 3.839.883 seyirci tarafından izlendi.