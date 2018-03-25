Gişede en başarılı 5 Çağan Irmak filmi

1 Nadide Hayat - Toplam seyirci: 784.305



Çağan Irmak'ın, başrolünde Demet Akbağ'ın yer aldığı filmi Nadide Hayat, ellili yaşlarında hayatının yönünü değiştirmeye karar veren Nadide'nin hikâyesini ele alıyor. Demet Akbağ'ın başrolünde yer aldığı, Irmak imzalı bir "kendini iyi hisset" filmi olan Nadide Hayat, toplamda bir milyon barajına yaklaşmış ve 784.305 biletli seyirci tarafından izlenmişti.

2 Dedemin İnsanları - Toplam seyirci: 1.204.183



Oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Hümeyra, Mert Fırat, Yiğit Özşener, Ezgi Mola ve Zafer Algöz gibi isimleri bulunduran Dedemin İnsanları, Çağan Irmak'ın filmografisinde gördüğümüz genel gişe performansı şablonunda olduğu gibi, ilk hafta sonunda 164.501 seyirci tarafından izlense de toplamda bir milyon seyirciyi kolaylıkla aşmayı başarmıştı.

3 Unutursam Fısılda - Toplam seyirci: 1.720.895



Çağan Irmak'ın bir kez daha dönem hikâyesi anlattığı Unutursam Fısılda, yönetmenin filmlerinden alışık olduğumuz gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken toplamda 1.720.895 biletli seyirci tarafından izlenerek büyük başarı yakalamıştı.

4 Issız Adam - Toplam seyirci: 2.788.550



Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın başrolünde yer aldığı Çağan Irmak'ın beşinci uzun metrajı Issız Adam, ilk hafta sonunda sadece 55.987 seyirci tarafından izlenmiş fakat sinemaseverlerin birbirilerine önerileriyle film toplamda 2.788.550 seyirciye ulaşmıştı.