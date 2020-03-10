Gişede yerli filmlerin egemenliği (06 - 08 Mart 2020 Box Office Türkiye)

Hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office verileri belli oldu. Gişede yerli filmlerin egemenliği dikkat çekti. İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol'un yer aldığı Bayi Toplantısı, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 126.031 seyirci tarafından izlenerek gişe liderliğini devam ettirdi. BKM yapımı film, on yedi günde toplam 944.057 seyirciye ulaştı. Vizyondaki altıncı hafta sonunu geride bırakan Eltilerin Savaşı, 119.792 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korurken, haftanın yeni filmlerinden Zengo, 87.535 seyirci tarafından izlenerek açılışını üçüncü basamakta gerçekleştirdi. İşte 06 - 08 Mart 2020 Box Office Türkiye rakamları...

10.03.2020 - 07:05

10. Sabit Kanca: Son Soru
8.042
9. Parazit 01.11.19
16.494
8. Kirpi Sonic
17.548

7.Görünmez Adam
19.665
6. Hayal Adası
23.489
5. Nuh Tepesi
24.379
4. Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü
67.884
3. Zengo
87.535
2. Eltilerin Savaşı
119.792
1. Bayi Toplantısı 126.031

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