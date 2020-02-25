Gişede yerli komedi dönemi (21-23 Şubat 2020 Box Office Türkiye rakamları )
Türkiye'deki sinemalarda bu hafta sonu gişe rakamları belli oldu. Başrollerini İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in paylaştığı Bayi Toplantısı, açılış hafta sonunda 350.044 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Son üç hafta sonunun lideri olan Eltilerin Savaşı, dördüncü hafta sonunda da başarılı bir performans sergiledi ve 309.024 seyirciyle listenin ikinci basamağında yer aldı. İşte yerli komedi filmlerinin domine ettiği 21-23 Şubat 2020 Box Office Türkiye verileri
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25.02.2020 - 07:18
10. Garez 11.530
9. Aşk Tesadüfleri Sever 2 14.617
8. Efsunlu Ayin 14.682
7. Nasipse Olur 18.043
6. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) 23.061
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